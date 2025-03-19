Астрологический прогноз на 19 марта. Какие сюрпризы для нас готовит ретроградные Венера и Меркурий

Прогноз астропогоды на 19 марта

"Действует коридор затмений. Пятый нулевой солнечный день. Нулевые дни (или дни Дельфина) предшествуют началу нового астрологического года, когда стоит уделить время подведению итогов, прощанию со всем отжившим и ненужным, обнулению, строгому посту, терпению и эмоциональному равновесию", - пояснила Соловьева.

"Не перенапрягайте зрение. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокую ступень развития. Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода", - отметила она.

19 марта, рассказала астролог, наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому стоит избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.

"На ретро Меркурии эффективно возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски утерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - советует Соловьева.

Усилить энергетику Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него. Также не стоит забывать, что до 7 апреля эта планета будет ретроградной. Поэтому важные переговоры, новые сделки, командировки, финансовые вопросы и выяснение отношений следует перенести на другой период. Кроме этого, в ретрограде находится Венера. Поэтому не стоит начинать новые отношения, покупать что-то ценное и открывать бизнес.

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