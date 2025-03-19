Астрологический прогноз на 19 марта. Какие сюрпризы для нас готовит ретроградные Венера и Меркурий

Эта среда, 19 марта, станет днем особых событий, ведь в ретрограде сразу две планеты. Кроме этого, приближается новый астрологический год.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева сделала прогноз на сегодня и дала важные советы.
"Действует коридор затмений. Пятый нулевой солнечный день. Нулевые дни (или дни Дельфина) предшествуют началу нового астрологического года, когда стоит уделить время подведению итогов, прощанию со всем отжившим и ненужным, обнулению, строгому посту, терпению и эмоциональному равновесию", - пояснила Соловьева.
"Не перенапрягайте зрение. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокую ступень развития. Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода", - отметила она.
19 марта, рассказала астролог, наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому стоит избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.
"На ретро Меркурии эффективно возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски утерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - советует Соловьева.
Усилить энергетику Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него. Также не стоит забывать, что до 7 апреля эта планета будет ретроградной. Поэтому важные переговоры, новые сделки, командировки, финансовые вопросы и выяснение отношений следует перенести на другой период. Кроме этого, в ретрограде находится Венера. Поэтому не стоит начинать новые отношения, покупать что-то ценное и открывать бизнес.
Вас может заинтересовать