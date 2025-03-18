Ретроградный Меркурий откроет важную истину 4 знакам Зодиака

Ретроградный Меркурий, который продлится до 7 апреля, несет с собой переосмысление и глубокие открытия. Астрологический прогноз на этот период гласит, что четырем знакам Зодиака откроется важная истина.

Овен

Этот ретроградный Меркурий заставит Овнов в очередной раз понять значимость сказанных слов. Вам стоит быть бдительными относительно того, как вы общаетесь с людьми. Ваши слова и тон имеют значение. Иногда лучше трижды послушать, прежде чем сказать - именно к такой истине вам придется прийти в период ретроградного Меркурия. Вы также можете почувствовать неуверенность из-за своего будущего. Однако, не волнуйтесь, уже с 7 апреля в вашу жизнь снова вернется ясность.

Телец

Период ретрограда позволит вам погрузиться в свой внутренний мир. Ваша интуиция будет острой как никогда, благодаря чему вы сможете открыть истины, которых раньше не замечали или бессознательно избегали. Возможно, вы сторонились трудных разговоров или саботировали свой психологический рост - сейчас период, когда придется разобраться с вопросами, которых вы избегали.

Близнецы

На поверхность выйдут проблемы прошлого. Готовьтесь к неожиданным открытиям в вашем социальном кругу: коллеги, друзья или знакомые могут вызвать разочарование. С другой стороны, судьба даст шанс прояснить недоразумения и укрепить старые связи. К концу этого ретроградного периода вы поймете, кто действительно ваш друг, а с кем отношения лучше разорвать.

Лев

Период ретроградного Меркурия заставит вас пересмотреть свои убеждения и перспективы. Вам придется научиться критически относиться ко всему, что вы слышите и видите. Может открыться неожиданная правда. Используйте это время для расширения своего кругозора и будьте открытыми к изменениям.

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