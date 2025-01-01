Астрологический прогноз на 1 января. Как прожить первый день Нового года и что запрещено делать

Если вы не знаете, что нужно делать 1 января и какие дела лучше перенести на другие дни - вам поможет астрологический прогноз. Важно учесть все аспекты.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 1 января и сказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 1 января

"Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств. Пассивность может привести к развитию недоверчивости, подозрительности и коварства", - предупредила Соловьева.

"Эта среда - период справедливости и благодарности. Хорошо общаться, отдыхать, делать подарки. Благоприятное время для апелляций, судебных решений. Но не очень удачный момент для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, делать дорогостоящие покупки", - добавила она.

Также не стоит забывать о Марсе, который до сих пор находится в ретрограде. Из-за этого не следует планировать на 1 января дальние путешествия, открытие бизнеса. Воздержитесь от сверхурочных нагрузок.

Гороскоп на 1 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

1 января - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Лучше на этот день не планировать важные переговоры и командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - пояснила астролог.

"Для того, чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и так далее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - резюмировала она.