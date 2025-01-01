Астрологічний прогноз на 1 січня. Як прожити перший день Нового року та що заборонено робити

Якщо ви не знаєте, що треба робити 1 січня та які справи краще перенести на інші дні - вам допоможе астрологічний прогноз. Важливо врахувати всі аспекти.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 1 січня та сказала, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 1 січня

"Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності", - попередила Соловйова.

"Ця середа - період справедливості та вдячності. Добре спілкуватися, відпочивати, робити подарунки. Сприятливий час для апеляцій, судових рішень. Але не дуже вдалий момент для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, робити коштовні покупки", - додала вона.

Також не варто забувати про Марс, який досі перебуває в ретрограді. Через це не слід планувати на 1 січня далекі подорожі, відкриття бізнесу. Утримайтеся від понаднормових навантажень.

Гороскоп на 1 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

1 січня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Краще на цей день не планувати важливі переговори та відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - пояснила астролог.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - резюмувала вона.