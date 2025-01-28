Три пары знаков Зодиака, которые всегда ссорятся

В каждых отношениях время от времени случается что-то неприятное, а потому важно открыто выражать свои мысли и не бояться делать работу совместно с партнером. Однако определенные астрологические пары ссорятся друг с другом гораздо чаще, нежели другие. Иногда напряжение между ними достигает максимального уровня.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Bustle пишет, кто оказался в этом списке.

Овен и Скорпион

Ими обоими правит планета Марс - раскаленное небесное тело, которое является повелителем страсти, агрессии и обороны. А потому воинственное влияние этой планеты позволяет обеим знакам быть равными и одинаково пылкими в спорах.

Овны в такие моменты быстро теряют самообладание, в то время как Скорпионы начинают задумываться и позволяют гневу накапливаться, пока он не взорвется в один момент.

Оба символа готовы защищать свою территорию, и делают это очень по-разному. Их стили поведения с гневом особенно могут раздражать друг друга, но их примирения не менее горячие, чем ссоры. Дело в том, что они любят оставлять драму в центре своих отношений.

Телец и Стрелец

Телец - это земной знак, который любит движение в собственном темпе и гордится тем, что другие могут на него положиться. Свободолюбивый Стрелец, в свою очередь, переходит с одного дела на другое, и делает это очень мгновенно.

Им обеим удается найти общий язык, однако разногласия иногда становятся причиной жарких споров. Стрелец нуждается в свободе и постоянном движении, и такой темп может заставить Тельца чувствовать себя неуверенно и истощенно. В то же время желание Стрельца путешествовать также может заставлять Тельца чувствовать себя несколько подавленным, поскольку он имеет "дикое сердце" и любит вечеринки и спонтанные моменты.

Сложность еще и в том, что ни один из этих знаков не хочет идти на компромисс: Телец остается упрямым, а Стрелец может проявить свой эгоизм, и это становится причиной горячих споров.

Рак и Водолей

Этим двоим придется преодолеть много препятствий, прежде чем они смогут подружиться. В какой-то момент они обнаружат, что часто и долго ссорятся, поскольку имеют явные несовместимости в своих отношениях.

Рак - заботливый и чувствительный знак Зодиака, и для него очень важно иметь эмоциональную близость с партнером. В то время воздушный Водолей остается более отстраненным и обычно смотрит на жизнь с более объективной и безэмоциональной точки зрения. Из-за этого они могут казаться другим отдаленными и холодными.

Водолеи могут чувствовать себя несколько подавленными чувствами Рака, и это заставляет их негативно реагировать. А Раки, в свою очередь, чувствуют себя оскорбленными и разочарованными, поскольку видят в Водолеях отсутствие открытости и сочувствия. Это приводит к пассивной агрессии, и оба начинают ссориться.