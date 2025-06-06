Астролог раскрыла секрет брака Козловского: что на самом деле между певцом и его пиарщицей

Сначала эксперт решила проанализировать избранницу певца. У Юлии, считает астролог, действуют мощные аспекты изобретательности, широты и точности ума, которые формирует Меркурий, планета, отвечающая за коммуникации.

"Такие конфигурации подчеркивают гуманитарные склонности, значительно усиливают умственные способности и интеллектуальную работоспособность, активизируют память, обусловливают глубину суждений, концентрацию восприятия, логичность выводов. Они наделяют богатым воображением, оригинальностью, креативностью, талантом, организаторскими способностями, даром убеждения, деловыми качествами", - рассказала Соловьева.

"Если мы вспомним, что Юлия - известная пиарщица, то поймем, как работают эти связи между планетами в ее космограмме. А вот ее Марс создает аспект удачи, предприимчивости и предпринимательства. Такое расположение астрообъектов придает энергию, силу воли, смелость и решительность. Это также свидетельствует об умении управлять людьми и подчинять их себе", - добавила она.

Кроме того, отметила астролог, для женщин такое расположение - указание на умение сделать верный выбор мужа и счастливый брак. Но ее Юпитер расположен в разрушительном градусе Овна.

Козловский и его жена (скриншот)

"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, убытки, неприятности, плохие привычки и плохие компании. Он приносит в жизнь закулисные игры и хаос. Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации", - считает астролог.

Супруги Козловского, заявила Соловьева, вообще неконфликтный человек, а у самого артиста этот уровень тоже низкий.

"В отношениях между ними царит средний уровень конфликтности, но не критический, без вопросов, которые бы нельзя было бы решить. Несмотря на то, что у них могут не совпадать мировоззрение, ценности, планы на жизнь, между ними присутствует психологическая связь, у них может быть похожим чувство прекрасного, они способны заботиться друг о друге", - рассказала эксперт.

"А еще между ними отсутствует идеальная совместимость на сексуальном уровне, но они оба полностью раскрывают себя по гендерному принципу". Также певец дарит своей второй половинке "Печать счастья", выступая ее "энергетическим донором", благодаря чему Юлия чувствует полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей. С точки зрения убытков или выгоды эти отношения для обоих чрезвычайно выгодные: они оба преуспевают в этих отношениях", - резюмировала она.