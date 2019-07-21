Астролог розповів, кому дуже не пощастить у серпні

Гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку склав відомий астролог Павло Глоба. На жаль, не всім пощастить у останній місяць літа. Астролог розповів, яким знакам Зодіаку буде дуже важко в серпні, а також про те, що робити, щоб пережити неприємності з найменшими фінансовими і іншими втратами.

Овен

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Овнам не варто йти на поводу в емоцій, а краще уважно стежити за тим, що вони говорять і навчитися говорити "ні". Людям цього знака Зодіаку не потрібно нікого посвячувати в свої плани. У серпні вони зіткнутися з суворою реальністю і це може їм не сподобається. З'ясується, що близькі люди нахабно ними користуються і маніпулюють.

Лев

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Левам Павло Глоба радить проявляти спокій і розсудливість в останній місяць літа. Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, необхідно краще контролювати свої емоції і ні в якому разі не піддаватися паніці, яка може їх охопити. У непростій ситуації вам допоможе тільки віра в себе. Не потрібно сумніватися в своєму обраному шляху, а навпаки слід йти до кінця, і тоді темна смуга в житті незабаром закінчиться.

Терези

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Терези можуть розраховувати на те, що в середині і кінці наступного місяця їх чекають радісні події в житті. Але не варто сильно впадати в ейфорію, оскільки ви можете втратити не тільки голову, але і все, що у вас є. Необхідно тверезо оцінити і розставити все по поличках, тоді у вас все вийде.

Нагадаємо, що астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють ще влітку.

Раніше повідомлялося про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами.