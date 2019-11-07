Астролог назвав знаки Зодіаку, яким скоро казково пощастить

Гороскоп 2019 обіцяє удачу і везіння деяким знакам Зодіаку, причому успіх прийде до них вже дуже скоро - до кінця поточного тижня. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав трьох щасливчиків з дванадцяти зодіакальних сузір'їв, для яких перша декада листопада закінчиться приємними сюрпризами.

Овен

Павло Глоба вважає, що цей час відмінно підходить для здійснення покупок, різноманітних фінансових операцій, а також продуктивної роботи. Саме наполеглива праця допоможе Овнам до кінця тижня зібрати багатий урожай: похвала начальства, надбавка до зарплати та кар'єрні песпективи. Астролог рекомендує не лінуватися і брати бика за роги, поки зірки прихильні.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Найважливішими в цей період для Терезів будуть фінансові справи. Важливі покупки, вирішення серйозних питань - всім починанням буде допомагати сама Фортуна. Ті, хто шукає роботу, можуть отримати вигідну пропозицію. Все буде відмінно і амурний сфері: самотні Терези можуть розраховувати на приємне знайомство. Астролог рекомендує більше спілкуватися і частіше виходити з дому.

Скорпіон

Астролог обіцяє Скорпіонам яскравий й емоційний тиждень. Головне - правильно поставити цілі і гарненько обміркувати шляхи їх досягнення. У справах і на роботі Скорпіонів будуть чекати успіх і прогрес. Багатьом представників зодіакального сузір'я в цей продуктивний період вдасться знайти любов і нову дружбу.

Раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у листопаді чекають невдачі і проблеми в різних життєвих сферах.