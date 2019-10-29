Астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро казково розбагатіють

Гороскоп 2019 називає щасливців, які ніби магнітом будуть притягувати фінансовий успіх на початку листопада. Відомий астролог Павло Глоба виділив три особливих знака Зодіаку, для яких початок останнього місяця осені буде наповнений перемогами та звершеннями.

Овни

У листопаді у Овнів почнеться сприятливий період. Всі зусилля, які докладали представники знаку в самовдосконаленні, нарешті окупляться дзвінкою монетою. Крім того, на початку листопада до Овнів буде прихильне начальство. Місяць обіцяє підвищення посади та збільшенням заробітної плати.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Скорпіони на початку листопада будуть перебувати в прекрасному настрої, що допоможе швидко справлятися з поставленими завданнями. А геніальні ідеї, що відвідають Скорпіонів, варто якомога швидше втілювати в життя, бо незабаром вони принесуть чималий прибуток.

Риби

Риби будуть крутитися у вирі подій в останній місяць осені. При цьому деякі з цих подій змусять Овнів переглянути їх погляди на життя. Павло Глоба не виключає, що у представників знаку з'являться нові джерела доходів. Тим не менш, астролог рекомендує не надто смітити грошима, бо незабаром вони можуть знадобитися.