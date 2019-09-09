Астролог назвав знаки Зодіаку, які знайдуть справжнє щастя до кінця року

Гороскоп 2019 підкаже, для кого з представників зодіакальних сузір'їв рік, що минає, стане доленосним і принесе кардинальні зміни. Знаменитий астролог Павло Глоба назвав п'ять знаків Зодіаку - для них осінь і зима нинішнього року принесуть успіхи в сфері любові, кар'єри і фінансів.

Діва

2019 рік відкрив представникам цього знаку нові перспективи і можливості. Але деякі з них, можливо, тільки зараз почали це усвідомлювати. Астролог радить залишити зону комфорту і не замислюючись почати діяти.

Діви приречені на успіх, але їм потрібно залишити минуле в минулому і почати діяти. І навіть якщо ваші плани, мрії і надії здаються нездійсненими, зірки допоможуть вам подолати можливі труднощі.

Рак

Ракам Зірки готують багато нових цікавих зустрічей. Якщо ви ще не зустріли людину, яка зможе стати вам вірним супутником, то незабаром це обов'язково станеться. Астролог рекомендує не замикатися в собі, більше спілкуватися, ходити на різні цікаві вам заходи.

Ви стоїте на порозі дивовижних змін. Зосередьтеся на своєму майбутньому і не озирайтеся на минуле, в якому було багато прикрощів і негараздів.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Телець

Астролог радить Тельцям відпустити гнів і образи, які ви збирали останнім часом. І тільки ті, хто зможе це зробити, можуть розраховувати на справжнє щастя. До вас прийде відчуття справжнього спокою і полегшення, яке ви давно не відчували.

Особливо варто звернути увагу на професійну сферу. Можливо, вас чекає підвищення зарплати або кар'єрне зростання. При цьому Тельцям не доведеться перепрацбовувати - все буде даватися з легкістю. І керівництво скоро помітить ваші досягнення і винагородить за роботу.

Близнюки

Ви занадто сильно турбуєтеся про свою зовнішність і про те, який життєвий шлях обрати на найближче майбутнє. Розслабтеся - ви чудово виглядаєте, а життя саме підкаже, куди рухатися далі і на яку сферу звернути пильну увагу.

Астролог радить знайти час для відпочинку, тільки тоді ви зможете відчути гармонію. Близнюки, які перестануть турбуватися через дурниці, зможуть стати набагато щасливішими до кінця цього року.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

Стрільці, схоже, стануть головними щасливчиками року, що минає. Представників цього знаку чекають дивовижні події. Те, що відбувається неймовірно вас обрадує. Справи, які не вдавалося завершити протягом тривалого часу, вирішаться, немов самі собою. Життя знайде для вас новий сенс.

Зірки вам радять не тікати від змін, які можуть здатися вам занадто хорошими, щоб бути реальністю. Щоб не втратити свої шанси, Стрільцям також слід не піддаватися негативним емоціям і ретельно обдумувати свої дії.

Нагадаємо, не так давно український вчений пояснив феномен "прокляття загадкової планети Нібіру", а також розповів про день, коли на Землі помре все живе.

Раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, на яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.

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