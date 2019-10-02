Астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться на початку жовтня

Гороскоп 2019 вказує на представників зодіакальних сузір'їв, яким початок жовтня може принести солідний прибуток. Знаменитий астролог Павло Глоба виділив два знака Зодика, чиї старання можуть увінчатися грандіозним успіхом вже на початку другого місяця осені.

Овен

Початок жовтня обіцяє Овнам неймовірно продуктивний період: бойовий настрій і цілеспрямованість цього знака Зодіаку принесуть відчутні результати. У перші дні очікуються громадські заходи, які подарують не тільки приємні емоції, але і потрібні зв'язки. А вміння Овнів встановлювати правильний контакт з людьми дуже скоро позитивно позначиться на товщині їхнього гаманця.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

На самому початку місяця трудоголіки-Козероги з головою поринуть в улюблену роботу, а незабаром отримають результати, які перевершать всі очікування. Особливу увагу слід приділити колегам або компаньйонам, які допоможуть примножити в рази досягнення. Астролог рекомендує відпочивати від роботи у колі сім'ї, щоб відновлювати енергію. А сили Козерогам дуже знадобляться в цей плідний період.

Раніше астролог назвав головних щасливчиків 2020 року і розповів, в якому напрямку краще рухатися, щоб зірвати куш в високосному році.