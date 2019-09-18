Астролог назвав головних везунчиків другої половини вересня

Які знаки Зодіаку зможуть зірвати куш у другій половині вересня - читайте у астрологічному прогнозі Павла Глоби
Гороскоп на другу половину вересня 2019 розповість, які знаки Зодіаку зможуть вирішити до кінця місяця накопичені проблеми і знайти довгоочікуваний спокій і щастя. Хтось нарешті зустріне свою другу половинку, а для когось цей період стане по-справжньому доленосним.
Гроші, кар'єра, кохання - у яких сферах пощастить цим п'яти знакам Зодіаку, пише відомий астролог Павло Глоба.
Для представників цього знаку настає стабільний період, коли вони зможуть спокійно вирішити всі свої проблеми. Місяць закінчиться відпочинком і розслабленням, і тоді період ознаменується особливою удачею.
Вся друга половина вересня обіцяє Тельцям везіння і удачу, але особливими днями, на думку астролога, стануть 18 і 19 вересня. Експерт радить у цей час приділити час найважливішим подіям у житті. Крім того, весь цей період пройде на позитиві.
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)
Для представників цього знаку Води, найкращими днями у вересні також стануть 18 і 19 число. Саме на цей час доведеться пік активності Рака. Астролог стверджує, що Раки в кінці вересня будуть налаштовані на хвилю удачі. Крім того, у цей час може статися щось доленосне і позитивне.
Астролог пророкує цьому знаку везіння в романтичній сфері. Самотні Терези отримають шанс зустріти свою другу половинку. Для сімейних Терезів друга половина поточного місяця стане відмінним часом для налагодження любовних стосунків.
Для Стрільців цей період позначений успіхом і везінням. Астролог стверджує, що представники цього знака у другій половині вересня зможуть впоратися з усіма негараздами, оскільки енергетика цього місяця обіцяє їм благополуччя.