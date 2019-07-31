Астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня

Гороскоп на серпень 2019 для кожного знака Зодіаку склали астрологи. Експерти назвали знаки, яких чекає успіх в останній місяць літа, а також застерегли деякі знаки Зодіаку про небезпеку. Чого чекати в коханні, кар'єрі, фінансах – читайте в гороскопі на серпень.

Овен

Проведе першу половину місяця в домашніх турботах або різних організаційних заходах. Новий місяць покличе Овнів в поїздку, яка складеться дуже навіть непогано.

Телець

У перші дні серпня повернеться з чергової поїздки, але, швидше за все, надовго вдома не затримається. Новий місяць покличе в дорогу і в одному випадку вона буде пов'язана з відпочинком, а в іншому - з роботою. А між тим у цьому місяці можуть вирішитися якісь проблеми побутового характеру - ремонт, операції з нерухомістю тощо.

Близнюки

На початку місяця можуть розраховувати на пристойні гроші і настільки ж пристойні витрати. Новий місяць у цілому сприятливий для вас - це і нові знайомства, і романтичні настрої, і яскрава, незабутня поїздка.

Гороскоп 2019

Рак

У серпні вам доведеться зустрічатися з багатьма людьми. Чекайте в останній місяць літа пристойні гроші - у фінансовому відношенні серпень складеться дуже непогано. Але також доведеться працювати в поті чола.

Лев

Леви проведуть майже весь місяць в побутових і сімейних клопотах. Можливі депресивні настрої і погіршення здоров'я. В кінці місяця ситуація дещо покращиться і багато питань, які ви вважали тупиковими, стануть поступово вирішуватися.

Діва

У перші дні серпня зустрітися з друзями і обговорить якийсь фінансовий питання. Останній літній місяць - мирний і спокійний час, що дозволить підготуватися до більш яскравого періоду, цілком реальному у вересні.

Терези

Серпень для вас час важливих зустрічей, а для декого ще й надходження пристойних грошей. Новий місяць дасть шанс поліпшити відносини з багатьма людьми, в першу чергу з колегами здалеку, а також з дітьми та близькими. Відпочинок, запланований на кінець серпня, пройде на ура, де б ви його не проводили.

Скорпіон

Скорпіону весь серпень доведеться трудитися в поті чола, але користь від цього зірки бачать велику. Можливі пропозиції нової роботи або зміцнення позицій на старому місці. А перші дні місяця пройдуть в поїздці або в біганині по численних нагальних справах.

Стрілець

Ви проведете час до середини серпня в побутових клопотах і нескінченних турботах. Дуже ймовірна поїздка кудись за кордон (або проведете відпустку далеко від дому). Реальні нові професійні пропозиції, причому - від колег здалеку. Особисті відносини помітно покращаться.

Гороскоп 2019

Козеріг

У першій половині серпня зустрінетеся з колегами і зможете врегулювати деякі питання, які хвилювали вас в попередній період. Новий місяць знаменує спокійний період, який можна присвятити собі і різним турботам, пов'язаних з близькими людьми. Проблеми в житті особистому стають більш зрозумілими і від цього більш реальними.

Водолій

У серпні Водолії зіткнуться з багатьма турботами. Самі везучі представники цього знака Зодіаку можуть розраховувати на чималі гроші. Останній місяць літа принесе багато нових знайомств, поїздку, а одиноким людям новий роман і більш яскраве продовження вже розпочатої любовної історії.

Риби

Риби проведуть початок серпня неспокійно, але цікаво. У другій половині місяця доведеться впритул займатися роботою - серпень виявиться продуктивним і діловим. Можливі нові пропозиції або підвищення на колишньому місці. Особисте життя трохи відійде на другий план, але в цілому все буде добре.

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