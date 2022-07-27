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Улюблений мільйонами напій може призвести до втрати зору

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Середа 27 липня 2022 12:29
Улюблений мільйонами напій може призвести до втрати зору Фото: цей напій може привести до втрати зору (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Надмірне споживання певного гарячого напою може викликати глаукому. Це стан, при якому зоровий нерв, що з'єднує око з мозком, пошкоджується. Якщо вчасно не діагностувати і не лікувати, це може в кінцевому підсумку привести до сліпоти.

Про це пише Express.

Який напій може призвести до глаукоми

Напій, про який йде мова, це кава. Він небезпечний через кількість кофеїну, яка міститься в ньому.

Постійне перевищення рекомендованої кількості може вплинути на ваше здоров'я і зір, оскільки це підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як глаукома, повідомляє компанія Vision Direct.

Напої з кофеїном підвищують кров'яний тиск, а також тиск в очах

Відзначається, що постійно високий очний тиск викликає глаукому, тому зв'язок між споживанням кави й цим захворюванням явна.

Зокрема, дослідження, проведене Гарвардською медичною школою у 2012 році, показало, що існує зв'язок між вживанням трьох або більше чашок кави та ризиком розвитку ексфоліативної глаукоми.

"Це відбувається, коли скупчення рідини в очах збільшує тиск на зорові нерви. Хоча це дослідження може показати зв'язок, це не означає, що якщо ви п'єте багато кави, у вас обов'язково розвинеться глаукома. Наприклад, у багатьох учасників дослідження була сімейна історія глаукоми, яка, як було доведено, є ключовим фактором у розвитку захворювання", - пише Vision Direct.

Вся річ у тому, як ваше тіло справляється з кофеїном, так що це далеко не аксіома, що кава призведе до втрати зору.

Як ми раніше писали, цей популярний напій швидше за все призведе вас до раку.

А ще розповідали про те, що названі напої, які підвищують ризик раку на 90%.

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