"Астигматизм - это не заболевание": врачи объяснили, что может помочь

Астигматизм - это не заболевание, а такой тип нарушения рефракции как близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия).

Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали, от чего возникает такое нарушение, и как с ним жить.

В чем суть астигматизма

У человека возникает двоение, нечеткость изображения из-за отсутствия точки фиксации фокуса.



У ребенка это может проявиться в некоторой неловкости и нарушении в координации движений (например, при ходьбе по лестнице).

Астигматизм бывает роговичный и очень редко хрусталиковый.

Он не лечится медикаментозно. Поэтому предназначение капель или упражнений для глаз будут не целесообразными.

Что может помочь при астигматизме

Коррекция зрения - это лучший способ преодолеть астигматизм.



Также могут помочь:

очки

мягкая контактная линза или жесткая (ночная)

имплантация внутриглазной фактической линзы

лазерная коррекция.

Врачи сообщили, что астигматизм может передаваться генетически.