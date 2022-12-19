"Астигматизм - это не заболевание": врачи объяснили, что может помочь
Астигматизм - это не заболевание, а такой тип нарушения рефракции как близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия).
Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали, от чего возникает такое нарушение, и как с ним жить.
В чем суть астигматизма
У человека возникает двоение, нечеткость изображения из-за отсутствия точки фиксации фокуса.
У ребенка это может проявиться в некоторой неловкости и нарушении в координации движений (например, при ходьбе по лестнице).
Астигматизм бывает роговичный и очень редко хрусталиковый.
Он не лечится медикаментозно. Поэтому предназначение капель или упражнений для глаз будут не целесообразными.
Что может помочь при астигматизме
Коррекция зрения - это лучший способ преодолеть астигматизм.
Также могут помочь:
- очки
- мягкая контактная линза или жесткая (ночная)
- имплантация внутриглазной фактической линзы
- лазерная коррекция.
Врачи сообщили, что астигматизм может передаваться генетически.
Как мы писали ранее, любимый миллионами напиток может привести к потере зрения.
Кстати, ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения.