"Астигматизм - це не захворювання": лікарі пояснили, що може допомогти
Астигматизм - це захворювання, а такий тип порушення рефракції як короткозорість (міопія) і далекозорість (гіперметропія).
Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли, від чого виникає таке порушення і як з ним жити.
У чому суть астигматизму
У людини виникає двоїння, нечіткість зображення через відсутність точки фіксації фокуса.
У дитини це може проявитися в деякій незручності та порушенні у координації рухів (наприклад, при ходьбі сходами).
Астигматизм буває рогівковий і дуже рідко кришталиковий.
Він не лікується медикаментозно. Тому призначення крапель чи вправ для очей будуть не доцільними.
Що може допомогти при астигматизмі
Корекція зору – це найкращий спосіб подолати астигматизм.
Також можуть допомогти:
- окуляри
- м'яка контактна лінза або жорстка (нічна)
- імплантація внутрішньоочної фактичної лінзи
- лазерна корекція.
Лікарі повідомили, що астигматизм може передаватись генетично.
Як ми писали раніше, улюблений мільйонами напій може призвести до втрати зору.
До речі, вчені назвали продукти, що підвищують ризик втрати зору.