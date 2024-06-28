Не только "Дежавю": 7 "разрывных" хитов Артема Пивоварова, которые свели всех с ума

Маніфест

Песня "Маніфест" стала кульминацией проекта "Мапа Української Ідентичності". Этот проект бросает вызов стереотипам о том, что значит быть украинцем. Быть украинцем - это не просто иметь синий паспорт, это о силе духа, стойкости, смелости, креативности, эмоциональности, мудрости.

Жить, мечтать, надеяться, верить - все эти составляющие формируют уникальный характер украинского народа. Композиция является гимном украинской души, ее глубины и твердой силы.

Рандеву

Песня "Рандеву" Артема Пивоварова поражает богатством звучания. Здесь акустические гитары переплетаются с трембитами, дудуком, свирелью, трубами, а также с азиатскими голосами, записанными артистом во время путешествий.

Особенно интересен клип к песне, который раскрывает глубину ее замысла. Оно призывает к путешествию в собственный внутренний мир, к "рандеву" с самим собой. Это путешествие, которое может открыть новые, удивительные грани личности, часто скрывающиеся за обыденными делами.

Міраж

Эта песня является порталом, который открывает двери к безграничным просторам воображения. Где каждый может найти свой собственный путь, свой собственный "Міраж". Независимо от того, как вы мечтаете, главное - никогда не останавливаться, не давать крыльям фантазии опуститься, пусть они летят как можно выше, к облакам, ведя вас к новым открытиям, к исполнению самых заветных желаний.

"Наша песня - это гимн мечтателям, людям, которые не ставят предела своему воображению. Я верю, что после прослушивания "Міражу" вы почувствуете в себе силу и вдохновение, чтобы расправить крылья и взлететь вместе с нами в этот удивительный мир!", - делится певец.

Барабан

Не так давно артист представил композицию "Барабан", записанную в дуэте с загадочной певицей Klavdia Petrivna. Композиция стала частью авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", где он популяризирует украинскую литературу и ее выдающихся представителей.

Сочетание глубокого текста поэта-футуриста Гео Шкурупия с современным музыкальным звучанием в исполнении дуэта создало уникальную и проницательную композицию, которая сразу полюбилась слушателям.

Дежавю

Сингл "Дежавю" стал частью четвертого альбома певца - "Земной". Трек сразу же завоевал сердца фанатов, став одним из самых энергетических композиций альбома. Песня, затрагивающая глубинные темы цикличности жизни, стала настоящим хитом на лайв-концертах Пивоварова, собирая многочисленные призывы выполнить ее.

"Этот клип имеет очень простой подтекст. Он, как и песня, создан для того, чтобы слушатель/зритель смог освободиться от своих внутренних споров, конфликтов или зацикленности на чем-то и полностью отдаться энергии танца. Именно поэтому здесь есть максимум танцев, кача и энергии ", - говорил Пивоваров о видеоработе на песню.

Думи

Еще одной композицией в рамках авторского проекта "Твої вірші, мої ноти" стала песня "Думи" в дуэте с DOROFEEVA. Для Нади это первый релиз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Этот трогательный дуэт представлен на 100 день войны, день, исполненный боли, скорби, но и несгибаемой веры в победу.

Трек вдохновлен стихотворением "Думи мої, думи" выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко - вечной классики, которая до сих пор не теряет своей актуальности. Пронизанные тоской по родному краю, строки стихотворения выражают сожаление о потерянном и искренней вере в свободную жизнь на украинской земле.

Ой, на горі

Через этот трек Артем Пивоваров дарит новую жизнь украинской народной песне "Ой на Горі". Это еще одна композиция по авторскому проекту Пивоварова. Интерпретация отличается от оригинала: вместо печали она несет в себе свет и надежду. Текст песни можно рассматривать как метафору того, что происходит в Украине сейчас.

Украинский народ, как голуби мира, подвергся нападению со стороны врага, который стремится его уничтожить. Однако новая версия "Ой на Горі" вселяет веру и силу. Она призывает к единению и стойкости перед лицом вызовов