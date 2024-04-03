10 фактов об Артеме Пивоварове, которые вас удивят

Образование и музыка

По образованию Артём медик и эколог. Он обучался в медицинском колледже и Харьковском национальном университете городского хозяйства. А прежде чем стать звездой украинской сцены, Артем работал помощником анестезиолога в реанимации. Но всю жизнь имел сильную жажду заниматься музыкой профессионально.

Он умеет играть на всех "основных" музыкальных инструментах - барабаны, бас-гитара, гитара, клавиши. И этот артист сейчас демонстрирует свои видео в Instagram, когда демонстрирует, как могут звучать его песни в разных жанрах.

Интересные факти об Артеме Пивоварове (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Отдых и предпочтения

Артем любит активный отдых - сноубординг, серфинг, походы в горы.

У певца очень много тату на теле. Первый рисунок он набил в возрасте 18 лет, а дальше уже не смог остановиться.

Пивоваров не пьет кофе и не ест мясо. Выбор он делает в пользу чая и здоровой пищи. Такой образ жизни дает артисту больше энергии. А также он сторонник цвехостояния, и даже когда-то учил этому Машу Ефросинину.

Артем уже больше 8 лет не меняет свою команду и не боится экспериментировать на своих выступлениях. Это можно заметить на его выступлениях и новых клипах.

Интересные факти об Артеме Пивоварове (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Любовь и творчество

Ради знакомства с девушкой, Артем когда-то пошел в морг и даже начал дискуссию с врачом, но из-за его желания обратить на себя внимание его заставили контактировать с телом. И такой смелый поступок действительно помог Пивоварову завоевать сердце девушки.

Пивоваров очень любит танцевать и активно демонстрирует это на своих концертах.

Он почти единственный артист в Украине, у которого есть собственный проект, благодаря которому возрождает украинскую поэзию - он называется "Твои стихи, мои ноты".

Интересные факти об Артеме Пивоварове (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Артем намерен нести в украинский шоу-бизнес и, в частности, в свое творчество украинскую идентичность и демонстрировать наши особенности. И у него много планов.

Кстати, именно из-за этой идейности Пивоваров добавил еще один концерт в Киеве.

"Мы поделили эти три дня на названия: "Верность", "Достоинство", "Стойкость". Это концепция того, что мы действительно стальной и крепкий народ, нация. Это будет метафорически, иносказательно присутствует в концепции выступлений во Дворце спорта".