Арсен Мирзоян честно ответил, готов ли пойти воевать

Артист не скрывает, что он не отбрасывает такие мысли.

"Да, я часто говорю Макару (другу-военному): "Ищи мне должность". Он говорит: "Не чуди, иди занимайся машинами и так далее, ты же все равно здесь чаще, чем дома", - отметил артист.

В то же время Мирзоян признался, как бы на такое решение отреагировала его жена, певица Тоня Матвиенко.

"Речь не о желании. Я просто ей говорю, что все там будем. Во-первых, надо знать с кем и куда. Хорошо идти к своим - с кем уже родными за это время стали", - подчеркнул Мирзоян.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Напомним, Мирзоян - второй муж певицы Тони Матвиенко, зять легендарной певицы Нины Матвиенко.

Пара познакомилась на шоу "Голос країни" в 2011 году, однако тогда у них были только дружеские отношения. Спустя некоторое время они начали сближаться. На тот момент Мирзоян был в браке и воспитывал двоих сыновей.

В начале 2016 года у Мирзояна и Тони Матвиенко родилась дочь, которую назвали Ниной. И только летом 2017 года пара устроила пышную свадьбу в Киеве на берегу Днепра.

Артист с 2014 года помогает военным, а также ездит на передовую с концертами, чтобы поддержать их боевой дух.

Он рассказал, что за месяц вместе со своей супругой собирает на потребности фронта около 1 миллиона гривен. Также он уже успел передать для ВСУ более 1 тысячи машин.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)