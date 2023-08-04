Ароматная аджика с морковью: так вкусно, что невозможно оторваться!

Сезон помидоров и болгарского перца в самом разгаре. А это значит, что сейчас самое время закрывать летние дары в баночки, чтобы насладиться ими зимой. Одна из самых популярных консервация - это аджика.
Оригинальным рецептом аджики с морковью поделилась кулинар Оксана Вознюк в издании "Факты".
Овощи:
Специи:
Все овощи помыть, почистить и перемолоть. Сложить в большую кастрюлю и варить на небольшом огне 3 часа. Далее к овощам добавляем все специи, указанные в рецепте.
После этого варим еще 35 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем перемолотый чеснок.
Готовую аджику раскладываем по стерилизованным подготовленным банкам и закатываем крышками. Банки переворачиваем крышками вниз и накрываем одеялом.
"Предлагаю вам рецепт аджики, которую делали когда-то моя бабушка и мама. Я тоже уже лет двадцать ее готовлю. Рецепт достаточно простой, поэтому стоит принять его во внимание", - рекомендует Оксана Вознюк.
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