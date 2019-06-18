Крим на порозі жахливої екологічної катастрофи: у людей паніка

В окупованому Криму жителі Армянська, який постраждав через викид на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" у серпні 2018-го, знову скаржаться на погіршення самопочуття з початком спеки і погану екологічну обстановку в місті. Є серйозні побоювання, що торішня ситуацияи може повторитися, передають "Крим.Реалії".

За словами місцевої активістки Катерини Пивовар, у пабликах з'явилася маса повідомлень від мешканців Армянська про виникнення жахливого кашлю, свербежу, припухлих очах.

"Це все періодично проявляється. Особливо коли настає ніч, коли спека спадає. Те ж саме, що і було влітку. Тут все було очевидно, всі люди прекрасно розуміли, що буде повторення", - сказала активістка.

Фото: "Кримський титан" (mtot.gov.ua)

Пивовар уточнила, що погіршення самопочуття у людей почалося понад місяць тому разом із підвищенням температури повітря.

"О четвертій ранку взагалі важко. У алергіків - у мене діти алергіки - це відразу виявляється, кашель, очі опухлі, ми вже на гормональних препаратах", - зазначила Катерина.

Крім того, в мережах широко обговорюють неприємні запахи в Армянську і нездужання.

Додамо, що забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську також фіксують фахівці підконтрольного російській владі кримського гидромедцентра. Згідно з їх моніторингов за період з 3 по 10 червня, рівень забруднення атмосферного повітря значився як підвищений.

У той же час "голова" окупованого півострова Сергій Аксьонов розповідає 18 червня, що спека не призвела до погіршення екоситуації в районі заводу "Кримський титан". За його словами, рівень концентрації сірчаної кислоти там 6,5-7%, а гранично допустима норма концентрації становить 12%.

Фото: "Кримський титан" (mtot.gov.ua)

Нагадаємо, в Армянську окупаційна влада 20 жовтня 2018 року здійснила запуск заводу "Кримський титан", який у зв'язку з хімічними викидами 24 серпня тільки 9 вересня призупинив свою роботу.

Додамо, що за словами екологів, після відновлення роботи, завод "Кримський титан" може знову загрожувати навколишньому середовищі.