Археологи нашли артефакт с назидательным посланием, которому почти 4 тысячи лет (фото)

Надпись на гребешке призывает людей расчесывать волосы и бороды, чтобы избавиться от вшей. Предложение состоит из 17 букв: "Пусть этот бивень искоренит вшей из волос и бороды".

Специалисты утверждают, что открытие проливает новый свет на некоторые из ранних случаев использования ханаанского алфавита. Его изобрели около 1800 г. до н. э. Именно он стал основой всех последовательных алфавитных систем - иврит, арабский, греческий, латинский языки и кириллица.

Тема поучительного послания указывает на то, что у людей того времени были проблемы с вшами в повседневной жизни. Археологи заявляют, что они даже обнаружили микроскопические доказательства наличия паразитов на гребне.

Надпись на гребенке выполнена ханаанским алфавитом (Фото: twitter.com/ticiaverveer)

Гребень обнаружили еще в 2016 году в Тель-Лахисе.

Однако в прошлом году профессор израильского Еврейского университета заметил крошечную надпись. Детали находки обнародовали в ноябре 2022 года в статье в Jerusalem Journal of Archaeology.