Археологи нашли новые артефакты на Хортице. Вот первые фото находок

Что именно нашли ученые

"Впервые за 70 лет на поверхности оказались территории, которые были под водами Днепра. Береговая полоса острова Хортица богата памятниками истории и археологии, однако некоторые из них находятся в аварийном состоянии и нуждаются в неотложных спасательных и превентивных работах", - заявляют в Министерстве.

Сотрудники Национального заповедника "Хортица" ежедневно проводят инспекции по обеспечению сохранения этих памятников и находят археологический материал. За это время они обнаружили несколько сотен предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.

Находки разделили на четыре группы

Ученые все находки условно разделили на четыре группы, в зависимости их характеристик.

Керамика разного времени и назначения, начиная со времени энеолита (6-5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX в. Обычно эти находки представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как части венцов, ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, к керамическим находкам можно отнести трубки, грузила, прясла и т.д.

Артефакты, найденные на Хортице (фото: Министерство культуры)

Орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или отделки. Также, они могут иметь форму кремня, который использовался в огнестрельном средневековом оружии с замковым типом курка.

Артефакты, найденные на Хортице (фото: Министерство культуры)

Металлические находки охватывают широкий диапазон предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди этих находок есть вещи, связанные с эпохой козачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные пули, ремни, пряжки и застежки, а также детали от оружия и другие предметы.

Артефакты, найденные на Хортице (фото: Министерство культуры)

Стекло - это один из самых хрупких материалов, и его находят значительно реже. Тем не менее сотрудники заповедника находят обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.

Артефакты, найденные на Хортице (фото: Министерство культуры)

Все находки проходят процесс камеральной обработки и добавляются в полевое описание, которое станет основой для создания археологического отчета.

В Министерстве отмечают, что кроме обеспечения защиты памятников, возникла необходимость в спасении и поддержании надлежащего состояния археологических объектов. Для этого проводятся рейдовые выходы на аварийные участки и реагирование на сообщения от местных, которые ежедневно находят артефакты на побережье.