Археологи нашли новые артефакты на Хортице. Вот первые фото находок

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС и резкого спада уровня воды в Днепре обнажился значительный участок береговой полосы - в результате этого многие археологические артефакты оказались на поверхности. За это время на территории заповедника "Хортица" ученые уже нашли несколько сотен ценных для науки предметов.
Об этом сообщили в Министерстве культуры.
"Впервые за 70 лет на поверхности оказались территории, которые были под водами Днепра. Береговая полоса острова Хортица богата памятниками истории и археологии, однако некоторые из них находятся в аварийном состоянии и нуждаются в неотложных спасательных и превентивных работах", - заявляют в Министерстве.
Сотрудники Национального заповедника "Хортица" ежедневно проводят инспекции по обеспечению сохранения этих памятников и находят археологический материал. За это время они обнаружили несколько сотен предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.
Ученые все находки условно разделили на четыре группы, в зависимости их характеристик.
Керамика разного времени и назначения, начиная со времени энеолита (6-5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX в. Обычно эти находки представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как части венцов, ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, к керамическим находкам можно отнести трубки, грузила, прясла и т.д.
Орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или отделки. Также, они могут иметь форму кремня, который использовался в огнестрельном средневековом оружии с замковым типом курка.
Металлические находки охватывают широкий диапазон предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди этих находок есть вещи, связанные с эпохой козачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные пули, ремни, пряжки и застежки, а также детали от оружия и другие предметы.
Стекло - это один из самых хрупких материалов, и его находят значительно реже. Тем не менее сотрудники заповедника находят обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.
Все находки проходят процесс камеральной обработки и добавляются в полевое описание, которое станет основой для создания археологического отчета.
В Министерстве отмечают, что кроме обеспечения защиты памятников, возникла необходимость в спасении и поддержании надлежащего состояния археологических объектов. Для этого проводятся рейдовые выходы на аварийные участки и реагирование на сообщения от местных, которые ежедневно находят артефакты на побережье.
Ранее мы готовили большое интервью с археологом НАН Украины Эвелиной Кравченко о том, какие находки ученые ожидают найти на месте Каховского водохранилища.
Читайте также о том, что на Хортице нашли старинную лодку, возраст которой может достигать 500 лет.