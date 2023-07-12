RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)

Что именно нашли археологи в Меджибоже (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во время раскопок на территории Государственного историко-культурного заповедника "Межибеж" археологи обнаружили артефакты времен Киевской Руси, а также находки более позднего периода - XIV-XVIII вв.

Об этом сообщает "Суспільне".

Что нашли археологи на территории замка

Раскопки проводили работники Государственного историко-культурного заповедника "Межибиж" вместе со студентами Киевского Национального университета.

"Здесь встречаются экспонаты как древней Руси, так и XIV и XVIII веков. Археологический материал очень, очень разнообразен", - говорит реставратор керамики Иван Костенко.

По словам заведующего сектором археологии заповедника "Межибеж" Виктора Ветрова, на широкую общественность эти археологические находки еще не выставляли.

Артефакты, найденные на территории замка Меджибож (фото: "Суспільне Хмельницький")

"Из находок, которые еще никто не видел, и которые находятся в научной проработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, кресало XVI века", - говорит Ветров.

Также археологи нашли мушкетные пули и пуговицы XVII ст.

Арбалетные стрелы XIV в., кресало XVI в., мушкетные пули и пуговицы XVII в. (фото: "Суспільне Хмельницький")

Что известно о замке Меджибож

Замок в Меджибоже - памятник фортификационной архитектуры XVI в. Стилистика достопримечательности смешана - от каменного строительства литовского времени до восточноевропейского ренессанса и псевдоготики XIX в.

Расположен замок в верховьях Южного Буга в 30 км от Хмельницкого.

Хотя сохранившийся до наших времен дворцовый комплекс возведен в XVI в., уже с XI в. на этом месте были деревянно-земляные укрепления. Первое летописное упоминание о Меджибоже встречается в Ипатьевской Летописи 1146 г.

Ранее мы рассказывали о том, что в Галицком замке нашли тайное подземелье.

Читайте также о том, что на территории заповедника Хортица нашли лодку, которой около 500 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская РусьархологизамокХмельницкая область