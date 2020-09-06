Археологи виявили 1200-річний текст з грізним попередженням

Археологи знайшли табличку з давнім текстом (фото: thehindu.com)

Археологи з Індії виявили табличку, на якій викарбувано текст на стародавній мові

Археологи виявили стародавній текст, якому близько 1200 років. На ньому викарбувано старовинний напис на архаїчній мові. І в цих словах міститься грізне попередження всім нам.

Кам'яна табличка з написом була виявлена на південному сході Індії студентом-археологом Васудева Редді з Університету Йоги Вемана. Напис містить 25 рядків. Про відкриття розповіло видання The Hindu.

Табличку, яка зроблена на сланцевій плиті, знайшли в селі Чиннадудьяла в районі Кадапа. Археологи з'ясували, що камінь є частиною стовпа, що зберігся фрагментами. Цікаво, що розкопали його на полях місцевого фермера.

Датований напис VIII століттям нашої ери, періодом правління династії Чола - держави на півдні Індії.

В Індії знайшли плиту з грізним написом (фото: thehindu.com)

При розшифровці вчені зіткнулися з певними труднощами, адже текст виконаний на одній з "мертвих" мов. Але сенс напису частково вдалося зрозуміти. У ньому йдеться про те, що людей, які збережуть цю табличку, чекає щастя. А тих, хто зруйнує її, чекає біда.

"В тексті також йдеться, що люди, які будуть охороняти цей напис і збережуть його для майбутніх поколінь, отримають статус тих, хто має право проводити обряд Ашвамедга-яга, а ті люди, які її зруйнують, здійснять гріх, еквівалентний заподіянню смерті в Варанасі", - розповіли вчені.

Археологи планують провести додаткові розкопки в цьому місці, а плиту передадуть в місцевий музей.

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