Археологи наконец-то раскрыли гроб человека, который стал символом Рождества, и показали его лицо

Во время раскопок в старинной церкви в Турции был найден саркофаг, в котором считается впервые и был похоронен святой Николай, христианский епископ, вдохновивший на легенды о современном Санте и Деде Морозе.

Этот известняковый саркофаг длиной в шесть футов был найден на глубине 6 футов в двухэтажной пристройке церкви Святого Николая в Демре, Анталия в Турции. Долгое время именно это место считалось местом последнего упокоения святого, а раскопки продолжались с 1989 года.

"Тот факт, что мы нашли саркофаг возле церкви, где, как считают, находится его могила, может указывать на то, что это действительно священная территория, которую мы искали. Это важное археологическое подтверждение исторических источников о месте захоронения Святого Николая", - рассказала доцент Университета Хатай Кемаля, археолог Эбру Фатма Финдик.

Сейчас исследователи пытаются найти надпись на саркофаге, которая помогла бы прояснить содержимое захоронения и позволила бы определить точный период, с которого оно датируется.

Кроме того, ученым удалось достать череп, предположительно принадлежащий святому, и это помогло специалисту по реконструкции лица Сицерону Мораэсу воспроизвести лицо святого. Некоторые фотографии он сделал без бороды, а некоторые с бородой.

Реконструкция лица Святого Николая (фото: ortogonline)

Стоит добавить, что реконструированное лицо с помощью современных технологий оказалось очень похожим на старинную гравюру Санта-Клауса, которая была сделана еще в 1863 году.

Реконструкция лица Святого Николая (фото: ortogonline)

Святой Николай был монахом, родившимся около 280 года нашей эры в Патаре, на территории, которую мы сейчас называем Турцией. Его милосердие и щедрость были широко распространенной легендой и стал покровителем детей, а также важной фигурой в раннем христианстве.

О его жизни известно очень мало. Считается, что тело было эксгумировано в 1087 году, а кости и череп его похитили и вывезли в Италию моряки, чтобы защитить их от захватчиков и повысить религиозный профиль своего города как места для паломников.

Останки были захоронены в городе Бари, в базилике Сан-Никола. Некоторые части перевезли в Венецию. Однако не все ученые согласны с этой историей и считают, что останки святого Николая так и остались погребенными в Анталии.

Впоследствии уважение к известной фигуре и легенды превратили святого Николая в Санта Клауса и Деда Мороза - веселого бородатого дедушки, который стал символом рождественских праздников и приносит подарки.

Кстати, название Санта-Клаус произошло от голландской прозвища святого Николая - Синтер Клаус.

На территории Европы День святого Николая (Синтер Клауса) отмечают 6 декабря - в день, который считается датой смерти святого.