Арестович заблокував пожежну машину: невдало припаркувався

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович потрапив у неприємну ситуацію в Києві. Він порушив ПДР і заблокував рух автомобілів, у тому числі й пожежних машин.

Про це йдеться в програмі " Зупини Лося "на YouTube-каналі.

Олексій Арестович неправильно припаркував свій автомобіль біля ЖК "Амурський" у Києві. В цей час рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили навчання і через автомобіль спікера ТКГ не змогли дістатися до місця умовної пожежі.

За сценарієм навчань машини пожежників повинні були проїхати дворами до місця умовного загоряння. Однак змушені були протягом години стояти на місці, оскільки на їхньому шляху опинився автомобіль, які був припаркований з порушеннями правил.

Варто відзначити, що свій автомобіль Олексій Арестович залишив в дуже незручному місці та покинув машину. При цьому не залишив під склом записки з контактним номером, щоб з ним могли зв'язатися.

Інші водії автомобілів від'їжджали та розчищали дорогу для рятувальників, а ось авто Арестовича довелося об'їжджати. Крім того, доставити обладнання співробітникам ДСНС теж не вдалося.

Коли Олексій Арестович повернувся до автомобіля і вирішив його перепаркувати, до нього підійшов ведучий програми Костянтин Андріюк. Під час бесіди радник української делегації визнав, що порушив ПДР і додав, що зазвичай в таких ситуаціях він залишає під склом номер телефону, але цього разу він дуже поспішав.

Арестович невдало припаркувався і заблокував рух на годину