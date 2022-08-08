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Арестович вперше розповів про дітей і "численних" дружин

Фото: Арестович привідкрив завісу особистого життя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Радник офісу президента Олексій Арестович, який став для деяких українців "заспокійливим", вперше розповів про своїх дружин і дітей.

Деталями з особистого життя він поділився в програмі "Життя відомих людей".

Скільки дружин було у Арестовича

Так, Олексій зізнався, що у нього є троє дітей від трьох жінок.

"Так, у мене по одній дитині від кожної, я не перенавантажував своїх жінок", - зізнався політик.

Він розповів, що з усіма колишніми дружинами підтримує прекрасні стосунки. Також всі три жінки спілкуються між собою.

Зараз Арестович у відносинах з Анастасією (третьою дружиною), вони познайомилися у 2014 році.

У той час Олексій з'являвся в різних програмах в якості військового експерта і його кар'єра злетіла вгору.

Анастасія - третя дружина Арестовича (скріншот з відео)

"Я її повів в кафе і сказав: "Все ти моя любов, будемо одружуватися", - розповів політик про зустріч з Анастасією.

Арестович повідомив, що його третя дружина не ревнує його до жінок, адже, як відомо, у них політик користується популярністю.

"Жінки ревнують не тоді, коли на чоловіка звертають увагу жінки, а коли він на них звертає увагу", - сказав радник Офісу президента.

Як ми раніше писали, Арестович спрогнозував дати наступу Росії на півдні.

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Олексій Арестович