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Арестович хоче перейменувати Україну: "подвійну назву зробив би"

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Середа 01 вересня 2021 10:09
Арестович хоче перейменувати Україну: "подвійну назву зробив би" Фото: Олексій Арестович зібрався перейменувати Україну (facebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

Олексій Арестович, який є спікером української делегації в ТКГ по Донбасу, повідомив, що хотів би перейменувати Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, опублікованому на Youtube.

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - висловився він.

Цимбалюк запитав, коли ж буде відповідний указ. На це Арестович відповів, що "ми зараз над цим працюємо".

"Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не сильно турбуватися", - висловився він.

Арестович також говорить про необхідність забрати у росіян бренд "русские", а також про те, що Росія вкрала для себе історію України. Тому Україна повинна боротися за спадщину Київської Русі і вже перемагає на міжнародному рівні.

"Перехоплення спадщини Київської Русі - це головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

Як ми раніше повідомляли, Арестович розповів, коли розглянуть перенесення засідань ТКГ з Мінська.

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