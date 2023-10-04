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Арестович назвал россиян "героями" на "Антивоенной конференции" в Эстонии

Фото: Алексей Арестович ( facebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович попал в скандал, выступив на "Форуме свободной России" в Эстонии и назвав "хороших русских" "героями".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook писательницы из РФ Кати Марголис.

Детали скандала с Алексеем Арестовичем

Во время "5-й Антивоенной Конференции" форума "Свободной России" Арестович начал свою речь со слов "вы герои", имея в виду россиян.

"Вы герои", начал Арестович свою речь. И дальше провел дешевый сеанс нарциссической психотерапии - с отсылками к исламу и к орнитологии. Вы не должны отзываться "Героям слава" на слова "Слава Украине". Арестович увидел в этом дрессировку и принуждение", - написала писательница.

По словам Кати Марголис, Арестович сказал то, что от него хотели услышать.

"Герои оказывается это сидящие в зале в основном российские либералы, которые совершенно не обязаны… да ничего не обязаны. Они против Пу, а значит хорошие и если только они будут погромче об этом крякать, весь мир немедленно бросится им в объятия и побежит открывать врата Рая. Так говорил Заратустра, простите, Арестович", - резюмировала она.

Алексей Арестович выступил перед россиянами (фото: Facebook/Катя Марголис)

Также писательница отметила, что женщины после выступления Арестовича "бежали делать с ним селфи".

В комментариях пользователи отреагировали на выступление Арестовича и отметили, что "возможно у него какая-то миссия".

  • Арестович був в ударі. Дуже хочеться вірити, що він виконує якусь "розвідницьку місію", а не сам по собі і для себе ганьбиться.
  • Что касается Арестовича. Остапа сильно понесло, да. Нельзя на такой скорости входить в крутые повороты. Можно просто не рассчитать.
  • Арестовича что-то заносит все сильнее.

 

Кстати, Игорь Кондратюк резко высказался об Арестовиче.

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Алексей Арестовичросіяни