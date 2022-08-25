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Оренда житла в Україні: експерт розповів, коли і чому ціни знову поповзуть вгору

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Четвер 25 серпня 2022 18:07
Оренда житла в Україні: експерт розповів, коли і чому ціни знову поповзуть вгору Фото: Експерт розповів, що буде з цінами на житло восени (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Вартість оренди житла в багатьох містах України найближчим часом знову почне зростати. В першу чергу - через те, що українці почнуть повертатися додому, у свої рідні міста.

Новий прогноз про ринок оренди житла дав глава Української Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта в коментарі для "24 канал".

За прогнозом фахівця, вже восени очікується стрибок цін на оренду житла в деяких великих містах України - зокрема, в Одесі та Києві. Це пов'язано з тим, що все більше українців повертається додому і попит на житло почне підвищуватися. А ще переселенці з інших міст активно перебираються до столиці, також їдуть до Одеси.

А ось в західних областях ситуація з цінами почне стабілізуватися. Юрій Піта припустив, що можливо навіть невелике зниження цін. Деякий ажіотаж зараз є в Закарпатті, оскільки там зараз найбезпечніший регіон. Але задовольнити попит буде складно - там просто немає такої кількості житла.

Зміни чекають і ринок купівлі-продажу нерухомості-ціни почнуть падати. До кінця 2022 року ціни на житло в західній частині України можуть впасти на 20%. У східних областях очікується цінопад - нерухомість почне стрімко дешевшати.

Попит на нерухомість будуть створювати в основному переселенці, у яких є певні заощадження. Зараз попит на покупку житла невисокий - українці цікавляться вторинкою, а ось купувати квартири відразу після здачі забудовником зараз не поспішають.

Тим більше, що багато людей вважають зараз покупку квартир ризикованою операцією. Ракетні обстріли окупантів не припиняються і невідомо куди в черговий раз може прилетіти чергова ворожа ракета.

До речі, раніше ми писали про те, що у західних областях зараз почалася друга хвиля переселенців - що там з цінами на житло.

А також ми розповідали про те, які способи допоможуть знизити ціну оренди квартири під час війни.

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