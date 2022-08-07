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У західних областях України почалася друга хвиля переселенців. А що там зараз з цінами на житло?

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Неділя 07 серпня 2022 14:31
У західних областях України почалася друга хвиля переселенців. А що там зараз з цінами на житло? Фото: Яке житло в оренду зараз пропонують біженцям на заході України (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Військова агресія Росії проти України змусила українців шукати прихисток в західних областях країни. Найпопулярнішими напрямками стали Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці та Луцьк.

У перші тижні війни ціни на оренду житла злетіли дуже сильно, але вже до кінця квітня і початку травня ситуація стабілізувалася, а в червні вартість оренди опустилася майже до довоєнних рівнів. Але напередодні навчального року переселенці знову почали шукати житло в західних областях.

Що зараз з цінами на оренду житла в західній частині України та чому знайти там квартиру знову стає складно - читайте в матеріалі нижче.

Чому люди знову їдуть в західні області

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії знайти в цих містах житло в оренду було надскладним завданням. І це при тому, що частина цих регіонів і до війни була туристичними центрами й житла в оренду там було багато. В кінці березня вільних квартир не було зовсім, а ціни підстрибнули в середньому в три рази - в порівнянні з довоєнним часом.

До кінця квітня ситуація стабілізувалася і на ринку знову з'явилися квартири для оренди. Частина українців поїхала далі - в країни ЄС, частина - повернулася в травні у свої будинки та квартири в центральній частині України. Частково переселенців розселили в гуртожитки, модульні містечка та інші варіанти розміщення.

Як тільки ажіотаж спав, почали опускатися і ціни на оренду житла. І дійсно, не було сенсу орендувати однокімнатну квартиру в місті за 12-15 тисяч гривень, якщо за 10 тисяч можна було зняти цілий будинок на дві сім'ї за містом.

Однак у серпні картина на ринку житла знову почала змінюватися. У деяких країнах Європи умови для українських біженців змінюються і люди не хочуть там залишатися, а тому повертаються додому. Але повернутися у квартири в більш небезпечних регіонах не ризикують, а відповідно - знову шукають житло в західних областях.

Ще одна причина - скоро почнеться навчальний рік, і батьки замислюються про те, де діти зможуть вчитися з 1 вересня. Школи будуть працювати в більш безпечних областях - на заході країни.

Ну й остання причина - люди навесні шукали житло дешевше і часто вибирали на літо заміські будинки та будиночки в селах, які не скрізь годяться для комфортного проживання в холодний період. А зараз шукають квартири в місті - щоб мати можливість працювати, вчитися і пережити зиму в більш відповідних умовах.

Які міста обирають біженці в західних областях

Попитом мають практично всі обласні центри на заході країни - Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Рівне і вся Волинь.

За даними видання Mind, власники житла всі ціни за оренду рахують у доларах і в нинішній ситуації вартість одного місяця проживання знову зросла. І ціни будуть "гуляти" в найближчі кілька місяців.

Чернівці. За даними місцевих рієлторів, квартири йдуть швидко. Попит знову почав підвищуватися в кінці липня-початку серпня. Зараз квартиру виставляють вранці, а вже ввечері в неї вселяються люди.

У місто як і раніше їдуть біженці з Харкова, Миколаєва. Основна причина - близькість кордону з Румунією (всього 30 км). Тим більше, що Чернівецька область стала єдиною, в яку з початку війни не прилітали ракети.

Українці планують залишатися в Чернівцях до весни й вже готуються відправляти дітей в місцеві дитячі садки та школи.

Всі квартири в Чернівцях здають за валюту. Однокімнатна "бабуся-стайл" обійдеться від $200 на місяць. Більш сучасна квартира і житло в новобудові - $300-400 і це без урахування комунальних послуг. Двокімнатна в старому фонді - від $ 300, новіша - $500-600.

Ужгород. Центр Закарпаття теж дуже популярний і з тієї ж причини - близькість кордону з ЄС. Сюди їдуть жителі Запоріжжя, Дніпра, Нікополя та інших регіонів.

"У місцевих чатах з пошуку житла на 10 потенційних орендарів всього одна пропозиція. В Ужгороді спостерігається друга хвиля приїзду переселенців", - каже рієлтор Ганна Чаварга.

Ще одна причина - університети з інших регіонів переводять свої навчальні заклади саме на Закарпаття, а слідом за ними їдуть і студенти, які орендують житло.

На околиці Ужгорода можна знайти квартиру за 5-7 тисяч гривень на місяць. Квартира в новобудові та з ремонтом обійдеться вже в $300-400 в місяць. Приватний будинок біля міста - від $1500 на місяць.

Львів. У серці Галичини зараз ринок житла відносно спокійний. Біженці зі сходу і півдня країни зазвичай їдуть через Львів транзитом і відправляються далі - в країни ЄС. Приїжджають переселенці з Херсонської, Запорізької та Донецької областей, але їх небагато.

У місті зростає і пропозиція - багато місцевих жителів виїхали за кордон і пропонують своє житло в оренду. А переселенці, які осіли у Львові на початку війни, почали повертатися до Києва або їхати далі.

"Дефіциту квартир немає, пропозицій багато", - підтвердив рієлтор Андрій Борисов.

І справді, у львівських пабліках пропозицій житла для оренди - багато. Ціни різні, від 6-7 тисяч гривень за однокімнатну в багатоповерхівці до 20 тисяч в новобудові. Однак потенційні орендарі віддають перевагу житлу економкласу.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові - 8-10 тисяч гривень. Квартира VIP-класу - від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні стартують від 10 тисяч гривень і доходять до 16 тисяч, і це без урахування комунальних послуг.

Івано-Франківськ. У місто їдуть з усіх куточків країни, але поки що на ринку пропозицій достатньо. Багато квартир здається за цілком прийнятними цінами, але великим попитом користуються бюджетні варіанти. Квартири в новобудовах знімають дуже неохоче.

Луцьк. До кордону з Білоруссю рукою сягнути, а тому тут попит найнижчий. У перші тижні війни сюди їхали кияни - дорога займала 4 години максимум.

Попит, за словами місцевих рієлторів, є і зараз, але ажіотажу немає. Багатьох лякає ризик вторгнення з боку Білорусі. Але у місцевих жителів такого панічного настрою немає.

Бюджетну маленьку однокімнатну квартиру в Луцьку можна орендувати за 4 тисячі гривень, трохи більше площею - від 5 тисяч гривень. Двокімнатні - від 6 тисяч гривень.

"Більшість орендарів намагаються знайти житло поменше, щоб економити на оплаті комунальних послуг. Попереду - опалювальний сезон", - пояснив рієлтор Валерій Мусійчук.

А що буде з цінами на оренду далі?

Експерти вважають, що ціни на оренду житла не будуть рости до кінця року - люди просто не мають можливості більше платити. У договорах оренди навіть почали прописувати пункт - якщо курс долара перевищить 40 гривень, то ціна оренди буде знижуватися.

Тим більше, що орендодавці будуть зацікавлені в тому, щоб мешканці жили у квартирі всю зиму - так вона буде опалюватися.

До речі, раніше ми писали про те, як йдуть ціни на оренду житла в інших регіонах України.

А ще розповідали про те, яка зараз ситуація на ринку оренди житла в Києві.

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