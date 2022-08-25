Аренда жилья в Украине: эксперт рассказал, когда и почему цены снова поползут вверх

Стоимость аренды жилья во многих городах Украины в ближайшее время снова начнет расти. В первую очередь - из-за того, что украинцы начнут возвращаться домой, в свои родные города.

По прогнозу специалиста, уже осенью ожидается скачок цен на аренду жилья в некоторых крупных городах Украины - в частности, в Одессе и Киеве. Это связано с тем, что все больше украинцев возвращается домой и спрос на жилье начнет повышаться. А еще переселенцы из других городов активно перебираются в столицу, также едут в Одессу.

А вот в западных областях ситуация с ценами начнет стабилизироваться. Юрий Пита предположил, что возможно даже небольшое снижение цен. Некоторый ажиотаж сейчас есть в Закарпатье, так как там сейчас самый безопасный регион. Но удовлетворить спрос будет сложно - там просто нет такого количества жилья.

Изменения ждут и рынок купли-продажи недвижимости - цены начнут падать. До конца 2022 года цены на жилье в западной части Украины могут упасть на 20%. В восточных областях ожидается ценопад - недвижимость начнет стремительно дешеветь.

Спрос на недвижимость будут создавать в основном переселенцы, у которых есть определенные сбережения. Сейчас спрос на покупку жилья невысок - украинцы интересуются вторичкой, а вот покупать квартиры сразу после сдачи застройщиком сейчас не торопятся.

Тем более, что многие люди считают сейчас покупку квартир рискованной операцией. Ракетные обстрелы оккупантов не прекращаются и неизвестно куда в очередной раз может прилететь очередная вражеская ракета.