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Від 100 тисяч до 5 мільйонів: скільки коштує житло за містом і де хати найдешевші

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Україна, Середа 27 липня 2022 20:30
Від 100 тисяч до 5 мільйонів: скільки коштує житло за містом і де хати найдешевші Українцям розповіли, за скільки сьогодні можна купити житло за містом (колаж: Styler)
Автор: Володимир Костирін

В Україні інтерес до купівлі заміської нерухомості не згас під час повномасштабної війни, і зараз на ринку понад півсотні тисяч пропозицій про придбання та продаж житла за межею міст, а найбільшою популярністю користуються дачі.

Які ціни на різні типи заміських будівель, в яких регіонах України житло дешевше, а де дорожче - читайте далі в матеріалі Styler.

Які заміські будинки продають найчастіше сьогодні

Як свідчать дані по оголошеннях про купівлю та продаж заміського житла в липні, дачі можна придбати за ціною від 100 тисяч гривень, будинки від 300 тисяч, а котеджі - від 1 мільйона.

Згідно з аналізом OLX Нерухомість, серед лідерів за попитом в українців нині - дачі, цілі будинки та частини будинку.

Ось яка кількість пропозиції за типами будівель фіксувалася на сайті безплатних оголошень в цьому місяці:

  • дачі (6,4 тисячі)
  • частина будинків (4 тисячі)
  • котеджі (3,9 тисячі)
  • таунхауси (3,2 тисячі)
  • дуплекси (1,5 тисячі)
  • клубні будинки (228).

Ціни на заміську нерухомість

Найдорожчими варіантами є котеджі - вартість на них починається від 1,1 мільйона гривень у Вінницькій області та сягає понад 5 мільйонів гривень в Київській області.

Якщо шукати житло в бюджетному варіанті, то активний попит зараз на дачі. Таке житло найдешевше в Кіровоградській, Полтавській, Волинській та Черкаській областях: трохи більше ніж 100 тисяч, близько 175 тисяч, 190 тисяч і 204 тисячі відповідно. А найдорожчі коштують близько 585 тисяч у Київській області.

Примітно, що вартість частини будинку зазвичай вище ціни цілого. Як пояснюють аналітики, обумовлено це тим, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних і дорогих локаціях, ніж будинки, представлені в рівній мірі в різних районах.

Характерно, що в передмісті - дорожче, а в сільській місцевості - варіанти бюджетні.

Які ціни в різних областях

Найдорожча заміська нерухомість в Київській, Закарпатській та Львівській областях. Тут середня ціна на будинок стартує від мільйона гривень.

Найдоступніші варіанти - у Кіровоградській області, де за будинок в середньому просять близько 380 тисяч.

Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.

Середня вартість заміського житла в регіонах

Ось які цінові пропозиції зафіксовані в липні в різних областях України за даними оголошень на OLX Нерухомість:

Від 100 тисяч до 5 мільйонів: скільки коштує житло за містом і де хати найдешевші

Раніше ми розповідали, як змінилася вартість на квартири в Києві на фоні інфляції та під впливом курсу долара.

А також публікували покрокову інструкцію стосовно того, що треба знати при купівлі квартири під час війни.

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