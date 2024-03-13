Apple сделает загрузку приложений на iPhone еще проще. И вот почему

Apple намерена внести изменения в свою политику в странах ЕС, чтобы предоставить определенным разработчикам возможность распространять свои приложения для iOS напрямую через веб-сайты. Эта функция будет доступна после выпуска обновления программного обеспечения этой весной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Детали нововведения

Это в общем означает, что разработчики игр и программ больше не будут зависеть от необходимости использовать отдельный магазин приложений - альтернативный App Store. Однако для того, чтобы распространять свои продукты напрямую через свои веб-сайты, разработчикам придется следовать строгим правилам Apple.

"Приложения, предлагаемые через веб-распространение, должны соответствовать требованиям нотариального заверения для защиты целостности платформы, как и все приложения iOS, и могут быть установлены только с домена веб-сайта, который разработчик зарегистрировал в App Store Connect", - заявили в Apple.

Установка этих приложений на iPhone в странах Европейского Союза также будет затруднительным процессом. Пользователям придется сначала предоставить разрешение разработчику на установку игр и программ через настройки своего смартфона.

При установке будет отображаться системное уведомление, которое разработчики должны предварительно отправить в компанию Apple для рассмотрения. Это включает в себя информацию, такую как название приложения, имя разработчика, описание, скриншоты экрана и возрастной рейтинг.

Следовательно, это не будет таким открытым и простым способом для разработчиков, как в случае с платформой Android. "Apple будет авторизовывать после соблюдения определенных критериев и постоянных требований, которые помогут защитить пользователей", - отметили в Apple.

Apple также установила ряд дополнительных требований для разработчиков, желающих распространять свои приложения через веб-сайты. Для этого им необходимо:

быть зарегистрированным в программе Apple Developer Program как компания, зарегистрированная в Европейском союзе

быть участником программы Apple Developer Program с хорошей репутацией в течение двух или более лет подряд и иметь приложение, которое было установлено более одного миллиона раз за предыдущий календарный год

иметь прозрачную политику сбора данных

соблюдать все законы и юрисдикции, в которых осуществляется работа (такие как Закон о цифровых услугах, Общие положения о защите данных и законы о защите потребителей)

Наличие у разработчика хорошей репутации в течение двух лет может исключить компанию Epic Games из числа тех, кто сможет воспользоваться этим методом распространения приложений. Все же компания надеется запустить свой магазин игр для iOS в странах ЕС.