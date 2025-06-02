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Apple Watch 2025: что изменится в самых ожидаемых смарт-часах года

Какими будут новые Apple Watch и чем они удивят (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Последние месяцы в мире Apple Watch выдались необычно тихими. Продажи падают второй год подряд, а недавно Xiaomi обошла Apple, став лидером рынка носимых устройств. Но уже в сентябре ожидается обновление сразу нескольких моделей.

О том, какие модели Apple Watch могут выйти уже этой осенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на специализированный ресурс 9to5Mac.

Apple Watch SE 3 (или, возможно, Apple Watch Series 11e?) 

С момента релиза Apple Watch SE 2 прошло почти три года. Модель унаследовала дизайн от первой версии, получила на 30% больший дисплей и чип S8, обеспечивший прирост производительности на 20%. 

В сентябре ожидается презентация следующего поколения. 

Аппаратная часть и ПО 

Ходили слухи о замене алюминиевого корпуса на "жесткий пластик", однако, по последним данным, Apple от этой идеи отказалась. 

Изменений в размерах корпуса или дисплея пока не ожидается. Тем не менее, возможен переход с 40/44 мм на 42/46 мм - либо уменьшение рамок экрана при сохранении габаритов. 

Также ожидается обновление процессора - вероятно, на уровне с новым Series 11. Это будет долгожданное улучшение по сравнению с S8 в текущей версии SE 2. 

Цена 

Ранее говорили, что Apple может снизить цену модели начального уровня. Однако на фоне нестабильной тарифной политики и отказа от более дешевых материалов, цена, скорее всего, останется прежней - от 249 долларов. Хотя не исключено, что появится более дорогая начальная модель в духе iPhone SE - например, с индексом Series 11e. 

Apple Watch Series 11 

В 2024 году Apple отметила 10-летие с момента анонса Apple Watch, но полноценный юбилей релиза - в 2025 году. У компании было два шанса выпустить юбилейную версию, и, похоже, она их упустит. 

Ожидалась хотя бы памятная версия ремешка, но и от этой идеи, судя по всему, отказались. 

Аппаратная часть и ПО 

Главные изменения ожидаются "под капотом". Помимо нового чипа S11, ключевым новшеством должна стать интеграция с ИИ. 

Apple работает над виртуальным коучем здоровья, который будет анализировать данные с часов и других устройств, чтобы предлагать индивидуальные рекомендации. Также watchOS 12 получит визуальные элементы в стиле visionOS - аналогичные тем, что ожидаются в iOS 19, macOS 19 и iPadOS 19. 

Размеры, скорее всего, останутся прежними (42/46 мм), но не исключается небольшое уменьшение рамок дисплея. 

Цена 

Цена, как и в случае с SE, вероятнее всего, сохранится - либо немного вырастет. Сейчас Series 10 стартует от 399 долларов.  

Apple Watch Ultra 3 

В прошлом году многие ждали анонса Apple Watch Ultra 3, но получили лишь новый цвет корпуса - сатиновый черный для Ultra 2. В этом году ситуация может измениться. 

Аппаратная часть и ПО 

Корпус из титана сохранится. Главное новшество ожидается в функциональности. 

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, модель Ultra 3 получит поддержку 5G и функцию измерения артериального давления. 

Как и при измерении температуры тела или отслеживании апноэ сна, часы не будут давать точные показатели в реальном времени, но смогут фиксировать изменения в тенденции и предупреждать пользователя при отклонениях. 

Цена 

Текущая цена Apple Watch Ultra 2 - от 799 долларов. Учитывая нестабильность глобальных тарифов, вряд ли она изменится. Это самая стабильная модель в линейке по цене, но в условиях турбулентности даже здесь возможны сюрпризы. 

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