ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Apple признала этот известный iPhone "устаревшим". Что изменится для его владельцев

Вторник 02 апреля 2024 17:36
UA EN RU
Apple признала этот известный iPhone "устаревшим". Что изменится для его владельцев iPhone 6 Plus официально стал "устаревшим", а iPad Mini 4 - "винтажным" (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple обновила список устройств, которые считаются устаревшими, включив в него iPhone 6 Plus. В результате данная модель больше не будет обслуживаться или ремонтироваться в магазинах компании и у ее партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который публикует новости, слухи и отчеты, связанные с компьютерами Mac и Apple.

Какие устройства от Apple стали устаревшими

Интересно, что базовая модель iPhone 6 пока остается вне списка устаревших устройств, несмотря на то что некоторое время он был продаваемый после снятия с продаж iPhone 6 Plus. В соответствии с политикой Apple, устройство считается "устаревшим", если с момента его последних поставок прошло семь лет.

Apple признала этот известный iPhone &quot;устаревшим&quot;. Что изменится для его владельцевiPhone 6 Plus (фото: AnandTech)

iPad Mini четвертого поколения теперь также относится к "винтажным" устройствам по классификации Apple, что означает, что прошло более пяти лет с момента окончания его продажи.

Магазины Apple и их авторизованные сервисные центры продолжат обслуживание "винтажных" устройств в течение следующих двух лет, при наличии запасов необходимых запчастей.

Apple признала этот известный iPhone &quot;устаревшим&quot;. Что изменится для его владельцевipad Mini 4 (фото: TechRadar)

В список "винтажных" продуктов также включены iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, но устройства других цветов, которые были доступны на прилавках дольше, пока еще не вошли в категорию "винтажных".

Что известно об iPhone 6 Plus

В сентябре 2014 года Apple представила iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые отличались от предыдущих моделей увеличенным размером экрана и внедрением технологии Apple Pay.

Продажи iPhone 6 Plus полностью прекратились в сентябре 2016 года, в то время как iPhone 6 продолжал быть доступным у реселлеров в некоторых странах еще несколько лет, что предотвратило его классификацию как "устаревшего" до настоящего времени. Однако с выпуском iOS 13 в 2019 году поддержка iPhone 6 и iPhone 6 Plus была полностью прекращена.

Apple признала этот известный iPhone &quot;устаревшим&quot;. Что изменится для его владельцевiPhone 6 и iPhone 6 Plus на презентации Apple 9 сентября 2015 (фото: Time)

Напомним, что названы самые популярные модели iPhone, на которые активно "мигрируют" пользователи Android.

А еще мы писали, почему не стоит покупать iPhone 15 Pro Max, а лучше всего дождаться следующей модели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone iPhone 6S iPad
NEWS
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина