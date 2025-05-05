Apple решила изменить график выпуска iPhone: что стоит за этим решением

Apple планирует изменить привычный ритм выхода новых iPhone. Согласно отчету, начиная с iPhone 18 в 2026 году, компания будет выпускать премиальные модели осенью, а стандартные - переносить на весну следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Это заметное отклонение от привычной стратегии одновременного запуска всех моделей может означать, что Apple хочет освободить место для других устройств - например, давно обсуждаемого складного iPhone. Если информация верна, осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и, возможно, складной iPhone, а весной 2027 года - базовую модель iPhone 18, iPhone 18 Slim и iPhone 18e.
Для тех, кто внимательно следит за релизами Apple, такие изменения могут не стать неожиданностью. Хотя компания традиционно представляла новые iPhone в сентябре или октябре (начиная с iPhone 5), она начала отступать от этого графика с выпуском моделей iPhone SE, которые обычно выходили в марте или апреле.
Совсем недавно, в феврале, Apple выпустила iPhone 16e в качестве замены линейки SE. Что касается iPhone 17, то ожидается, что компания по-прежнему анонсирует четыре устройства в сентябре этого года.
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