Apple решила изменить график выпуска iPhone: что стоит за этим решением

Что известно о новом графике выпуска iPhone

Это заметное отклонение от привычной стратегии одновременного запуска всех моделей может означать, что Apple хочет освободить место для других устройств - например, давно обсуждаемого складного iPhone. Если информация верна, осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и, возможно, складной iPhone, а весной 2027 года - базовую модель iPhone 18, iPhone 18 Slim и iPhone 18e.

Для тех, кто внимательно следит за релизами Apple, такие изменения могут не стать неожиданностью. Хотя компания традиционно представляла новые iPhone в сентябре или октябре (начиная с iPhone 5), она начала отступать от этого графика с выпуском моделей iPhone SE, которые обычно выходили в марте или апреле.

Совсем недавно, в феврале, Apple выпустила iPhone 16e в качестве замены линейки SE. Что касается iPhone 17, то ожидается, что компания по-прежнему анонсирует четыре устройства в сентябре этого года.