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Apple устранила основной недостаток всех моделей iPhone: о чем речь

Apple предоставит доступ к NFC на iPhone для аналогов Apple Pay (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В настоящее время осуществлять бесконтактные платежи на iPhone с помощью NFC может только одно приложение - Apple Pay, в то время как для стороннего софта эта возможность закрыта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известный мировой сайт новостей Bloomberg.

По решению Еврокомиссии сторонние приложения получат возможность свободного использования чипа NFC в iPhone для осуществления бесконтактных платежей. Эта инициатива была предложена Apple на срок до 10 лет с целью избежать значительного антимонопольного штрафа.

По предварительным данным, изменения коснутся лишь программного обеспечения (ПО), разработанного компаниями из Европейской экономической зоны, и доступ к этой функциональности получат только те пользователи, чей Apple ID зарегистрирован в одной из стран ЕЭС.

Антимонопольное расследование между Еврокомиссией и Apple относительно ограничений использования сторонними платёжными сервисами чипа NFC в iPhone было начато ещё в 2022 году и продолжается в настоящее время.

Европейский регулятор обвиняет купертинскую компанию в преднамеренном ограничении конкуренции через использование своего доминирующего положения на рынке платёжных систем для платформы iOS.

Раньше мы писали, что Apple продолжает работу над поддержкой 6G-связи.

Читайте также про новый смартфон Apple, который будет иметь самый большой экран в истории iPhone.

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