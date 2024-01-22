Apple устранила основной недостаток всех моделей iPhone: о чем речь

По решению Еврокомиссии сторонние приложения получат возможность свободного использования чипа NFC в iPhone для осуществления бесконтактных платежей. Эта инициатива была предложена Apple на срок до 10 лет с целью избежать значительного антимонопольного штрафа.

По предварительным данным, изменения коснутся лишь программного обеспечения (ПО), разработанного компаниями из Европейской экономической зоны, и доступ к этой функциональности получат только те пользователи, чей Apple ID зарегистрирован в одной из стран ЕЭС.

Антимонопольное расследование между Еврокомиссией и Apple относительно ограничений использования сторонними платёжными сервисами чипа NFC в iPhone было начато ещё в 2022 году и продолжается в настоящее время.

Европейский регулятор обвиняет купертинскую компанию в преднамеренном ограничении конкуренции через использование своего доминирующего положения на рынке платёжных систем для платформы iOS.