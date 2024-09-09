Apple сегодня покажет новинки: где и когда смотреть осеннюю презентацию

Сегодня поклонники технологий с нетерпением ждут главного события осени - ежегодной презентации Apple. Компания готова представить новые устройства и программные обновления, и мероприятие обещает быть одним из самых захватывающих в этом году.

Где и когда смотреть осеннюю презентацию Apple, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ежедневную британскую газету Shields Gazette .

Для последней презентации WWDC 2024 Кремниевая долина пошла по-крупному со своим искусственным интеллектом (AI), а также показала свои следующие операционные системы для iPad и iPhone. Тим Кук и компания вернутся на ежегодное сентябрьское мероприятие всего через несколько дней.

Независимо от того, где вы находитесь в мире, вы сможете смотреть презентацию с комфортом из своего собственного дома.

Когда состоится следующее мероприятие Apple?

Технологический гигант в этом проведет свое мероприятие в понедельник, 9 сентября. Оно запланировано на начало в 18:00 по британскому времени (20:00 по Киеву), так что идеально подходит для конца рабочего дня.

Где можно посмотреть мероприятие Apple?

Настройтесь на мероприятие Apple 9 сентября, перейдя на веб-сайт компании Apple. Если у вас есть Apple TV, вы также сможете смотреть его там.

А для тех, кто предпочитает использовать YouTube, презентацию можно посмотреть на официальном канале Apple. Трансляция запланирована в 20:00 сегодня.