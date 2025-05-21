Apple скоро выпустит iPhone 17 Air. Чем порадует и разочарует будущий смартфон

Преимущества iPhone 17 Air

Дисплей как у Pro

Несмотря на тонкий корпус, смартфон получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с LTPO - это значит, что в нем будет поддержка частоты обновления 120 Гц (ProMotion) и функция Always-On. Такой дисплей впервые появится в iPhone вне линейки Pro. Размер устройства будет сопоставим с iPhone 16 Plus.

Цена не выше 899 долларов

Несмотря на инновационный форм-фактор, цена iPhone 17 Air останется в пределах 1000 долларов - согласно утечкам, около 899 долларов. Это сделает его привлекательным по соотношению цена/технологии.

Мощный процессор

iPhone 17 Air получит новейший процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти - как и остальные модели линейки. Это значит, что устройство будет поддерживать все функции Apple Intelligence без ограничений.

Поддержка MagSafe

Ранее ходили слухи, что из-за толщины корпус лишится магнитной зарядки MagSafe. Однако утечки с макетами устройства подтверждают обратное - MagSafe останется.

Недостатки iPhone 17 Air

Камера - только одна

Новинка получит один 48-мегапиксельный сенсор, поддерживающий 2x зум. Но в ней не будет ультраширокоугольного объектива или телеобъектива. Это может стать минусом для тех, кто рассчитывает на универсальные фото-возможности.

Один динамик

Из-за ограниченного пространства в корпусе Apple установит только один усовершенствованный динамик, чтобы компенсировать этот недостаток. Для лучшего звука рекомендуется использовать наушники, например, AirPods Pro.

Связь и SIM-карты

iPhone 17 Air перейдет на новый модем Apple C1, что лишит его поддержки mmWave в США и части частотных диапазонов. Также, вероятно, устройство не будет иметь физического слота для SIM-карт нигде в мире. Это может стать проблемой для рынка Китая, где требуются физические SIM.

"Инженеры Apple пока не смогли разместить слот для SIM-карты в таком тонком корпусе", - сообщает The Information.

Срок службы батареи

По новым данным, автономность iPhone 17 Air устроит только 60-70% пользователей - против 80-90% у других моделей. Apple рассматривает возвращение фирменного чехла с аккумулятором, чтобы компенсировать недостаток.