Apple разрабатывает технологию, которая перевернет мир ноутбуков: детали

Мягкие и жесткие кнопки

При запуске iPhone в 2007 году Стив Джобс сказал, что большое преимущество экранной клавиатуры заключается в том, что кнопки можно менять в зависимости от того, что нужно конкретному приложению. Apple также может добавлять или удалять кнопки на существующем устройстве с помощью обновления программного обеспечения.

iPhone был выпущен с программной клавиатурой, то же самое было и с iPad.

Конечно, с тех пор произошли изменения. Apple создала Magic Keyboard для iPad, понимая, что, хотя экранные клавиатуры хороши для ограниченного использования, для интенсивного набора текста нужна физическая клавиатура, как для удобства, так и для производительности.

Компания отказалась от единственного шага в направлении создания программной клавиатуры на MacBook в виде сенсорной панели Touch Bar.

Apple даже стала добавлять больше физических кнопок на iPhone, сначала в виде Action Button, а теперь и с помощью Camera Control.

Тактильные ощущения

Для многих наличие жесткой клавиатуры является жестким требованием к MacBook, но Apple продолжает верить, что можно имитировать ощущения от физической клавиатуры с помощью умной тактильной технологии.

Трекпад на последних MacBook на самом деле не нажимается физически - ощущение создается исключительно тактильными моторами - но ощущается невероятно убедительно.

Однако с клавиатурами все гораздо сложнее. Наши пальцы должны чувствовать клавиши еще до того, как мы их нажмем, а клавиши также смягчают удар, что делает набор текста гораздо более комфортным, чем на стеклянной клавиатуре.

Патенты Apple на полностью стеклянные MacBook

Попытки компании воспроизвести комфорт и ощущение физической клавиатуры в полностью стеклянном MacBook датируются многими годами.

Во-первых, это позволит гибкому экрану деформироваться при нажатии на виртуальную клавишу для комфорта.

Во-вторых, для имитации щелчка реальной клавиши использовалась бы тактильная обратная связь. “Тактильные приводы могут вызывать физическое ощущение, похожее на механическую клавишу или представляющее ее".

В-третьих, для имитации ощущения края клавиши также можно было бы использовать электростатический заряд, чтобы он казался реальной клавиатурой, когда вы кладете на него пальцы, чтобы печатать.

Была серия патентов Apple с дальнейшей работой в этой области, и сегодняшний патент (замеченный Patently Apple) основывается на этой работе.

Новый документ не раскрывает ничего нового, но он показывает, что это очень активный проект для компании, даже если достижение конечной цели может еще занять много лет.

Предполагаемый будущий стеклянный Macbook от Apple (иллюстративное фото: 9to5Mac)