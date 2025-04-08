Apple прощается с привычными iPhone. Какие революционные модели нас ждут в ближайшие годы

Apple каждый год делает iPhone лучше. Однако уже долгое время новые модели кажутся "скучными" по сравнению с эпохой ранних инноваций. Судя по слухам о предстоящих релизах, эта "скучная эра" закончится уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Когда в последний раз Apple выпустила новую модель iPhone, которая привлекла внимание?
С первого взгляда флагманский iPhone 16 Pro Max сложно отличить от моделей прошлых лет. Но в ближайшее время все изменится. Начиная с этой осени и до 2027 года Apple планирует выпустить три принципиально новых модели iPhone:
iPhone 17 Air предложит футуристичный ультратонкий дизайн, который будет заметно тоньше текущих моделей и получит уникальный размер экрана.
В следующем году выйдет складной iPhone Fold - устройство, сочетающее в себе функциональность iPhone и iPad в одном гаджете, который помещается в карман.
А в 2027 году, по информации Марка Гурмана, Apple готовит "смелую" новую модель Pro, приуроченную к 20-летию iPhone. Подробностей пока мало, но известно, что она будет "более широко использовать стекло".
Эти три релиза ясно дают понять: эпоха "скучных" флагманов закончилась. Конечно, будут и более привычные модели с минимальными изменениями.
Но впервые за долгое время Apple готова выпускать такие устройства, которые действительно можно назвать новыми - не только за счет цвета или отделки.
И начиная с iPhone 17 Air уже через несколько месяцев, дерзкий дизайн снова станет традицией - по крайней мере, на ближайшие годы.
Неудивительно, что глава аппаратного подразделения Apple Джон Тернус назвал грядущие модели "самыми амбициозными за всю историю iPhone".
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