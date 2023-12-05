Apple продолжает работу над поддержкой 6G-связи: уже есть первые результаты

В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On, Марк Гурман пояснил, что компания Apple все больше уделяет внимание технологии 6G, несмотря на известные трудности с разработкой собственного 5G-модема.

Еще в 2021 году появились первые официальные объявления о вакансиях в Apple, связанные с 6G. Теперь на официальном сайте компании размещена новая вакансия архитектора программного обеспечения модемных систем, ответственного за координацию разработки и моделирования эталонной архитектуры 6G.

Гурман отмечает, что это объявление является частью общего тренда компании по привлечению инженеров к работе над технологиями сотовой связи стандарта 6G.

Также следует отметить, что операторы связи активно работают над созданием сетей следующего поколения. В конце 2020 года Apple присоединилась к Next G Alliance, индустриальной группе, призванной решать задачи Альянса телекоммуникационной индустрии (ATIS).

По мнению некоторых аналитиков, технология 6G может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше 5G. Однако эффективность этой технологии в реальных условиях еще предстоит выяснить. Ожидается, что 6G появится на потребительских устройствах не раньше 2030 года.