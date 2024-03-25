Новое iOS от Apple получит функцию, которой так не хватало

По сравнению с Android, iOS всегда предоставляла ограниченные возможности настройки рабочего стола. Однако с появлением новой версии операционной системы Apple пользователи получат немного больше свободы - теперь они смогут перемещать значки на рабочем столе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который публикует новости, слухи, связанные с компанией Apple.

Что изменится в новом обновлении

Иконки можно будет организовать в ряд в зависимости от того, как часто они используются или какое назначение имеют в приложениях. Вероятно, они все же будут придерживаться некой невидимой сетки на основном экране, чтобы сохранить единообразие.

Эта настройка также позволит создавать пустые области на рабочем столе, чтобы, например, значки не перекрывали какие-либо элементы фонового изображения.

Пользователи iPhone уже могут настраивать экран блокировки с iOS 16, и начиная с iOS 18, они получат по крайней мере такие же возможности для рабочего стола. По существу, это будет крупнейшее обновление основного экрана за последние несколько лет.

Apple анонсирует iOS 18 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне. Слухи говорят о других изменениях в обновлении, включая новые функции генеративного искусственного интеллекта для Siri и несколько приложений, обновленный дизайн, а также поддержку RCS для улучшения обмена сообщениями между iPhone и устройствами на Android.