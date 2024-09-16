Apple официально выпустила обновление iOS 18: что нового и какие функции появятся у владельцев iPhone
После более чем трех месяцев бета-тестирования, обновление iOS 18 наконец-то официально доступно для публики в понедельник, 16 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Apple Newsroom, который является пресс-службой компании Apple.
Настраиваемый домашний экран
В iOS 18 пользователи могут настраивать свой домашний экран новыми захватывающими способами, размещая значки приложений и виджеты для обрамления обоев или создавая идеальный макет на каждой странице.
Пользователи также могут выбирать, как будут представлены значки приложений и виджеты - светлые, темные или с цветным оттенком - или увеличивать значки приложений для нового обтекаемого вида.
Приложения и виджеты можно размещать в любом свободном пространстве (фото: Apple Newsroom)
Центр управления переработан, чтобы стать еще более гибким. Мощные группы элементов управления - включая избранное, воспроизведение мультимедиа, элементы управления "Домой" и подключение, а также новую галерею элементов управления с опциями из сторонних приложений - можно организовать так, чтобы они всегда были под рукой.
Пользователи также могут получить доступ к своим любимым элементам управления с помощью кнопки "Действие", и впервые могут изменять элементы управления на экране блокировки или полностью удалять их.
Центр управления был переработан (фото: Apple Newsroom)
Самый большой редизайн фотографий
Самое крупное обновление Photos упрощает поиск и повторное переживание особых моментов. Красивый, упрощенный макет превращает библиотеку в единый, но знакомый вид.
Новые коллекции, такие как "Недавние дни", "Люди и домашние животные" и "Поездки", автоматически поддерживают организованность библиотеки с помощью интеллекта на устройстве, поэтому пользователи могут тратить меньше времени на поиск и больше времени на наслаждение воспоминаниями.
Пользователи могут персонализировать свой опыт с помощью настраиваемого макета, который отражает то, что для них наиболее важно, и закреплять любимые коллекции, чтобы они были легкодоступными.
Коллекции предоставляют пользователям возможность просматривать контент по темам (фото: Apple Newsroom)
Эффективные способы оставаться на связи в сообщениях и по телефону
Сообщения предлагают значительные обновления способов самовыражения пользователей и поддержания связи. Такие параметры форматирования, как жирный шрифт, курсив, подчеркивание и зачеркивание, позволяют пользователям лучше передавать тон.
Совершенно новые текстовые эффекты оживляют слова, фразы и предложения; эмодзи и наклейки Tapbacks предоставляют пользователям бесконечные способы реагирования в разговоре. Пользователи также могут запланировать сообщение для отправки позже.
В случаях, когда сотовые и Wi-Fi-соединения недоступны, Messages via satellite подключает пользователей к спутнику в космосе прямо из приложения Messages для отправки и получения текстовых сообщений, эмодзи и Tapbacks через iMessage и SMS.
Тапбэки переработаны и расширены, чтобы включать любые эмодзи или стикеры (фото: Apple Newsroom)
При отправке сообщений контактам, у которых нет устройства Apple, приложение Messages теперь поддерживает RCS для более насыщенных медиа и более надежного группового обмена сообщениями по сравнению с SMS и MMS.
Приложение "Телефон" помогает пользователям оставаться организованными благодаря возможности записывать и расшифровывать живые звонки, что упрощает припоминание важных деталей позже.
Участники звонка уведомляются до начала записи, а расшифровки удобно сохраняются в приложении "Заметки", что позволяет пользователям быстро находить и просматривать обсуждаемую информацию.
Приложение "Сообщения" теперь поддерживает RCS для более насыщенного мультимедиа (фото: Apple Newsroom)
Интеллектуальная категоризация в почте
Категоризация в Mail, которая станет доступна позднее, организует сообщения, помогая пользователям оставаться в курсе входящих сообщений. Основная категория позволяет пользователям сосредоточиться на сообщениях, которые наиболее важны или содержат информацию, требующую срочного реагирования.
Транзакции, обновления и акции группируются по отправителю в новом дайджест-представлении, которое объединяет все соответствующие письма, позволяя пользователям быстро сканировать то, что важно в данный момент.
Mail представляет новые способы управления почтовым ящиком (фото: Apple Newsroom)
Просмотр веб-страниц без отвлекающих факторов с помощью Safari
Safari - самый быстрый браузер в мире, а с iOS 18 он предлагает еще больше возможностей для просмотра веб-страниц. Highlights интеллектуально отображает ключевую информацию - например, адрес местоположения, резюме или дополнительную информацию о фильме, телешоу или песне - после загрузки веб-страницы.
Переработанный Reader предлагает больше способов наслаждаться статьями с оптимизированным видом, резюме и оглавлением для более длинных статей.
С помощью Distraction Control пользователи могут скрывать элементы на веб-странице, которые могут мешать просмотру, например, баннеры входа или наложения контента на веб-сайте.
Интерфейс Reader в Safari был переработан, чтобы помочь пользователям читать статьи, включив в него краткое содержание и оглавление (фото: Apple Newsroom)
Совершенно новое приложение Passwords
Passwords - это новое приложение, созданное на основе Keychain, которое еще больше упрощает пользователям доступ к паролям и просмотр всех их учетных данных - таких как пароли, коды доступа и коды подтверждения - все в одном месте.
Passwords поддерживается невероятно безопасным сквозным шифрованием; легко синхронизируется между устройствами; и предупреждает пользователей, когда пароль может быть легко угадан, использовался несколько раз или появился в известной утечке данных.
Функции конфиденциальности, разработанные для расширения прав и возможностей пользователей
iOS 18 предоставляет пользователям инструменты для управления тем, кто может видеть их приложения, как их контакты передаются и как их iPhone подключается к аксессуарам.
Теперь пользователи могут заблокировать приложение, а для дополнительной конфиденциальности они также могут скрыть его, переместив в заблокированную скрытую папку.
Когда приложение заблокировано или скрыто, содержимое, такое как сообщения или электронные письма внутри приложения, скрывается от поиска, уведомлений и других мест в системе.
Первый набор функций Apple Intelligence станет доступен в следующем месяце
С помощью Writing Tools пользователи могут улучшать свои слова, переписывая, корректируя и суммируя текст практически везде, где они пишут, включая Mail, Notes, Pages и сторонние приложения.
В Photos функция Memories теперь позволяет пользователям создавать фильмы, которые они хотят посмотреть, просто набрав описание. Кроме того, естественный язык можно использовать для поиска определенных фотографий, а поиск в видео становится более мощным с возможностью находить определенные моменты в клипах.
Новый инструмент Clean Up может определять и удалять отвлекающие объекты на заднем плане фотографии - без случайного изменения объекта.
А в приложениях Заметки и Телефон пользователи могут записывать, транскрибировать и суммировать аудио. Когда запись начинается во время разговора в приложении Phone, участники автоматически уведомляются, а после завершения разговора Apple Intelligence генерирует сводку, чтобы помочь вспомнить ключевые моменты.
В приложении "Почта" текст сообщений пользователя был переработан с целью придания ему более профессионального тона с помощью инструмента Rewrite на базе Apple Intelligence.
Apple Intelligence открывает новые способы для пользователей улучшить свои навыки письма и общаться более эффективно (фото: Apple Newsroom)
Siri становится более естественной, гибкой и глубоко интегрированной в системный опыт. У нее совершенно новый дизайн с элегантным светящимся светом. Пользователи могут в любое время печатать для Siri на iPhone и могут плавно переключаться между текстом и голосом, используя Siri для ускорения повседневных задач.
Благодаря более богатым возможностям понимания языка Siri может следовать за пользователями, когда они запинаются в своих словах, и может поддерживать контекст от одного запроса к другому.
Siri получила новый дизайн, включающий элегантный светящийся индикатор, который появляется по краю экрана при активации (фото: Apple Newsroom)
Дополнительные возможности
В Apple Maps пользователи могут просматривать тысячи походов по паркам и легко создавать собственные индивидуальные маршруты для пеших прогулок, к которым они могут получить доступ в автономном режиме.
Игровой режим улучшает игровой процесс за счет более стабильной частоты кадров, особенно во время длительных игровых сеансов, и делает AirPods, игровые контроллеры и другие беспроводные аксессуары еще более отзывчивыми.
В приложении "Заметки" математические формулы и уравнения, введенные при наборе текста, решаются мгновенно. Новые сворачиваемые разделы и подсветка позволяют легче выделить важное.
Календарь становится еще более полезным, показывая как события, так и задачи из Напоминаний. Пользователи могут создавать, редактировать и заполнять напоминания прямо из Календаря, а обновленный вид месяца обеспечивает обзор событий и задач на первый взгляд.
В Journal совершенно новый вид аналитики помогает пользователям отслеживать цели своего дневника, возможность поиска и сортировки записей позволяет легко наслаждаться прошлыми воспоминаниями, а виджет журнала позволяет пользователям быстро начинать запись с главного экрана или экрана блокировки.
Время, потраченное на дневник, можно сохранить как минуты осознанности в приложении Health, и пользователи могут регистрировать свое душевное состояние прямо в Journal.
Обновления AirPods изменят то, как пользователи принимают звонки, реагируют на Siri и погружаются в свои любимые игры с AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2.
Изоляция голоса помогает голосу звонящего быть услышанным в шумной или ветреной обстановке, в то время как взаимодействие с Siri позволяет пользователям кивать или качать головой, чтобы отвечать на объявления Siri.
Обновления AirPods также обеспечивают лучшую задержку беспроводного звука, которую Apple когда-либо предоставляла для мобильных игр, и добавляют персонализированный пространственный звук для всех моделей AirPods для еще более захватывающего игрового процесса.
Приложение Health помогает пользователям лучше понимать свои данные во время беременности, внося коррективы и рекомендации, отражающие изменения в их физическом и психическом здоровье.
Приложение Fitness на iPhone теперь предлагает пользователям возможность настраивать вкладку "Сводка", а приложение Apple Fitness+ было переработано с персонализированными рекомендациями по тренировкам и медитации в разделе "Для вас", более мощным поиском и улучшенными наградами для дополнительной мотивации.
Новые функции доступности включают Eye Tracking, встроенную опцию для навигации по iPhone только глазами; Music Haptics, новый способ для пользователей с нарушениями слуха слушать музыку с помощью Taptic Engine в iPhone.
Какие iPhone будут поддерживать iOS 18
Если у вас был подходящий телефон в прошлом году, когда вы обновлялись до iOS 17, это устройство должно оставаться совместимым с iOS 18, согласно Apple. Это означает, что вам не придется покупать новый телефон, чтобы проверить большинство новых программных функций.
- iPhone SE (второе поколение или новее)
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
Другими словами, если у вас iPhone 2017 года выпуска или старше (iPhone 8 или iPhone X), вы не сможете обновить его до последней версии iOS, но ваш телефон все равно будет продолжать работать - хотя и без последних функций.
Напомним, что Apple позволит пользователям оставаться на iOS 17 и получать обновления.
А еще мы писали, что некоторые iPhone не получат новые функции iOS 18.