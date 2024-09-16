Apple официально выпустила обновление iOS 18: что нового и какие функции появятся у владельцев iPhone

После более чем трех месяцев бета-тестирования, обновление iOS 18 наконец-то официально доступно для публики в понедельник, 16 сентября .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Apple Newsroom , который является пресс-службой компании Apple.

Настраиваемый домашний экран

В iOS 18 пользователи могут настраивать свой домашний экран новыми захватывающими способами, размещая значки приложений и виджеты для обрамления обоев или создавая идеальный макет на каждой странице.

Пользователи также могут выбирать, как будут представлены значки приложений и виджеты - светлые, темные или с цветным оттенком - или увеличивать значки приложений для нового обтекаемого вида.

Приложения и виджеты можно размещать в любом свободном пространстве (фото: Apple Newsroom)

Центр управления переработан, чтобы стать еще более гибким. Мощные группы элементов управления - включая избранное, воспроизведение мультимедиа, элементы управления "Домой" и подключение, а также новую галерею элементов управления с опциями из сторонних приложений - можно организовать так, чтобы они всегда были под рукой.

Пользователи также могут получить доступ к своим любимым элементам управления с помощью кнопки "Действие", и впервые могут изменять элементы управления на экране блокировки или полностью удалять их.

Центр управления был переработан (фото: Apple Newsroom)

Самый большой редизайн фотографий

Самое крупное обновление Photos упрощает поиск и повторное переживание особых моментов. Красивый, упрощенный макет превращает библиотеку в единый, но знакомый вид.

Новые коллекции, такие как "Недавние дни", "Люди и домашние животные" и "Поездки", автоматически поддерживают организованность библиотеки с помощью интеллекта на устройстве, поэтому пользователи могут тратить меньше времени на поиск и больше времени на наслаждение воспоминаниями.

Пользователи могут персонализировать свой опыт с помощью настраиваемого макета, который отражает то, что для них наиболее важно, и закреплять любимые коллекции, чтобы они были легкодоступными.

Коллекции предоставляют пользователям возможность просматривать контент по темам (фото: Apple Newsroom)

Эффективные способы оставаться на связи в сообщениях и по телефону

Сообщения предлагают значительные обновления способов самовыражения пользователей и поддержания связи. Такие параметры форматирования, как жирный шрифт, курсив, подчеркивание и зачеркивание, позволяют пользователям лучше передавать тон.

Совершенно новые текстовые эффекты оживляют слова, фразы и предложения; эмодзи и наклейки Tapbacks предоставляют пользователям бесконечные способы реагирования в разговоре. Пользователи также могут запланировать сообщение для отправки позже.

В случаях, когда сотовые и Wi-Fi-соединения недоступны, Messages via satellite подключает пользователей к спутнику в космосе прямо из приложения Messages для отправки и получения текстовых сообщений, эмодзи и Tapbacks через iMessage и SMS.

Тапбэки переработаны и расширены, чтобы включать любые эмодзи или стикеры (фото: Apple Newsroom)

При отправке сообщений контактам, у которых нет устройства Apple, приложение Messages теперь поддерживает RCS для более насыщенных медиа и более надежного группового обмена сообщениями по сравнению с SMS и MMS.

Приложение "Телефон" помогает пользователям оставаться организованными благодаря возможности записывать и расшифровывать живые звонки, что упрощает припоминание важных деталей позже.

Участники звонка уведомляются до начала записи, а расшифровки удобно сохраняются в приложении "Заметки", что позволяет пользователям быстро находить и просматривать обсуждаемую информацию.

Приложение "Сообщения" теперь поддерживает RCS для более насыщенного мультимедиа (фото: Apple Newsroom)

Интеллектуальная категоризация в почте

Категоризация в Mail, которая станет доступна позднее, организует сообщения, помогая пользователям оставаться в курсе входящих сообщений. Основная категория позволяет пользователям сосредоточиться на сообщениях, которые наиболее важны или содержат информацию, требующую срочного реагирования.

Транзакции, обновления и акции группируются по отправителю в новом дайджест-представлении, которое объединяет все соответствующие письма, позволяя пользователям быстро сканировать то, что важно в данный момент.

Mail представляет новые способы управления почтовым ящиком (фото: Apple Newsroom)

Просмотр веб-страниц без отвлекающих факторов с помощью Safari

Safari - самый быстрый браузер в мире, а с iOS 18 он предлагает еще больше возможностей для просмотра веб-страниц. Highlights интеллектуально отображает ключевую информацию - например, адрес местоположения, резюме или дополнительную информацию о фильме, телешоу или песне - после загрузки веб-страницы.

Переработанный Reader предлагает больше способов наслаждаться статьями с оптимизированным видом, резюме и оглавлением для более длинных статей.

С помощью Distraction Control пользователи могут скрывать элементы на веб-странице, которые могут мешать просмотру, например, баннеры входа или наложения контента на веб-сайте.

Интерфейс Reader в Safari был переработан, чтобы помочь пользователям читать статьи, включив в него краткое содержание и оглавление (фото: Apple Newsroom)

Совершенно новое приложение Passwords

Passwords - это новое приложение, созданное на основе Keychain, которое еще больше упрощает пользователям доступ к паролям и просмотр всех их учетных данных - таких как пароли, коды доступа и коды подтверждения - все в одном месте.

Passwords поддерживается невероятно безопасным сквозным шифрованием; легко синхронизируется между устройствами; и предупреждает пользователей, когда пароль может быть легко угадан, использовался несколько раз или появился в известной утечке данных.

Функции конфиденциальности, разработанные для расширения прав и возможностей пользователей

iOS 18 предоставляет пользователям инструменты для управления тем, кто может видеть их приложения, как их контакты передаются и как их iPhone подключается к аксессуарам.

Теперь пользователи могут заблокировать приложение, а для дополнительной конфиденциальности они также могут скрыть его, переместив в заблокированную скрытую папку.

Когда приложение заблокировано или скрыто, содержимое, такое как сообщения или электронные письма внутри приложения, скрывается от поиска, уведомлений и других мест в системе.

Первый набор функций Apple Intelligence станет доступен в следующем месяце

С помощью Writing Tools пользователи могут улучшать свои слова, переписывая, корректируя и суммируя текст практически везде, где они пишут, включая Mail, Notes, Pages и сторонние приложения.

В Photos функция Memories теперь позволяет пользователям создавать фильмы, которые они хотят посмотреть, просто набрав описание. Кроме того, естественный язык можно использовать для поиска определенных фотографий, а поиск в видео становится более мощным с возможностью находить определенные моменты в клипах.

Новый инструмент Clean Up может определять и удалять отвлекающие объекты на заднем плане фотографии - без случайного изменения объекта.

А в приложениях Заметки и Телефон пользователи могут записывать, транскрибировать и суммировать аудио. Когда запись начинается во время разговора в приложении Phone, участники автоматически уведомляются, а после завершения разговора Apple Intelligence генерирует сводку, чтобы помочь вспомнить ключевые моменты.

В приложении "Почта" текст сообщений пользователя был переработан с целью придания ему более профессионального тона с помощью инструмента Rewrite на базе Apple Intelligence.

Apple Intelligence открывает новые способы для пользователей улучшить свои навыки письма и общаться более эффективно (фото: Apple Newsroom)

Siri становится более естественной, гибкой и глубоко интегрированной в системный опыт. У нее совершенно новый дизайн с элегантным светящимся светом. Пользователи могут в любое время печатать для Siri на iPhone и могут плавно переключаться между текстом и голосом, используя Siri для ускорения повседневных задач.

Благодаря более богатым возможностям понимания языка Siri может следовать за пользователями, когда они запинаются в своих словах, и может поддерживать контекст от одного запроса к другому.

Siri получила новый дизайн, включающий элегантный светящийся индикатор, который появляется по краю экрана при активации (фото: Apple Newsroom)

Дополнительные возможности

В Apple Maps пользователи могут просматривать тысячи походов по паркам и легко создавать собственные индивидуальные маршруты для пеших прогулок, к которым они могут получить доступ в автономном режиме.

Игровой режим улучшает игровой процесс за счет более стабильной частоты кадров, особенно во время длительных игровых сеансов, и делает AirPods, игровые контроллеры и другие беспроводные аксессуары еще более отзывчивыми.

В приложении "Заметки" математические формулы и уравнения, введенные при наборе текста, решаются мгновенно. Новые сворачиваемые разделы и подсветка позволяют легче выделить важное.

Календарь становится еще более полезным, показывая как события, так и задачи из Напоминаний. Пользователи могут создавать, редактировать и заполнять напоминания прямо из Календаря, а обновленный вид месяца обеспечивает обзор событий и задач на первый взгляд.

В Journal совершенно новый вид аналитики помогает пользователям отслеживать цели своего дневника, возможность поиска и сортировки записей позволяет легко наслаждаться прошлыми воспоминаниями, а виджет журнала позволяет пользователям быстро начинать запись с главного экрана или экрана блокировки.

Время, потраченное на дневник, можно сохранить как минуты осознанности в приложении Health, и пользователи могут регистрировать свое душевное состояние прямо в Journal.

Обновления AirPods изменят то, как пользователи принимают звонки, реагируют на Siri и погружаются в свои любимые игры с AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2.

Изоляция голоса помогает голосу звонящего быть услышанным в шумной или ветреной обстановке, в то время как взаимодействие с Siri позволяет пользователям кивать или качать головой, чтобы отвечать на объявления Siri.

Обновления AirPods также обеспечивают лучшую задержку беспроводного звука, которую Apple когда-либо предоставляла для мобильных игр, и добавляют персонализированный пространственный звук для всех моделей AirPods для еще более захватывающего игрового процесса.

Приложение Health помогает пользователям лучше понимать свои данные во время беременности, внося коррективы и рекомендации, отражающие изменения в их физическом и психическом здоровье.

Приложение Fitness на iPhone теперь предлагает пользователям возможность настраивать вкладку "Сводка", а приложение Apple Fitness+ было переработано с персонализированными рекомендациями по тренировкам и медитации в разделе "Для вас", более мощным поиском и улучшенными наградами для дополнительной мотивации.

Новые функции доступности включают Eye Tracking, встроенную опцию для навигации по iPhone только глазами; Music Haptics, новый способ для пользователей с нарушениями слуха слушать музыку с помощью Taptic Engine в iPhone.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18

Если у вас был подходящий телефон в прошлом году, когда вы обновлялись до iOS 17, это устройство должно оставаться совместимым с iOS 18, согласно Apple. Это означает, что вам не придется покупать новый телефон, чтобы проверить большинство новых программных функций.

iPhone SE (второе поколение или новее)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Другими словами, если у вас iPhone 2017 года выпуска или старше (iPhone 8 или iPhone X), вы не сможете обновить его до последней версии iOS, но ваш телефон все равно будет продолжать работать - хотя и без последних функций.