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Apple неожиданно представила свежие модели MacBook Air: что в них особенного

Apple представила обновленные MacBook Air с чипами M3, поддержкой двух внешних дисплеев и Wi-Fi 6E (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Air с экранами 13 и 15 дюймов. Эти обновленные портативные компьютеры оснащены более мощными процессорами Apple M3, сохраняя внешний вид, идентичный предыдущим моделям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Характеристики новых MacBook Air

Основным преимуществом новых моделей является мощный чип M3 с улучшенной производительностью CPU и GPU. Производитель утверждает, что благодаря этому мощному 8-ядерному процессору, 10-ядерному графическому ускорителю и поддержке до 24 ГБ объединенной памяти, новый MacBook Air опережает по скорости предыдущие модели с чипом M1 на 60 процентов.

Производительность MacBook Air вышла на новый уровень (фото: Apple)

Пользователи могут беспрепятственно работать на Mac и iPhone (фото: Apple)

Новый чип также предоставляет возможность одновременного подключения двух внешних дисплеев, что, по словам производителя, компенсирует одну из немногих потерь при переходе с Intel на Apple Silicon.

Однако стоит отметить, что оба экрана будут активными только при закрытой крышке ноутбука. При открытой крышке и включенном экране Air можно использовать только один внешний дисплей, как и в предыдущих моделях с чипами M1 и M2.

Благодаря поддержке до двух внешних дисплеев при закрытой крышке ноутбука можно легко выполнять одновременно несколько задач (фото: Apple)

Apple претендует на звание "лучшего в мире потребительского ноутбука для искусственного интеллекта" благодаря внедрению более быстрого 16-ядерного Neural Engine.

Радиомодули были обновлены для поддержки Wi-Fi 6E, что обеспечивает удвоение максимальной теоретической скорости загрузки по сравнению с предыдущим поколением.

Дизайн MacBook Air M3 идентичен модели с чипом M2: тонкий экран с вырезом для камеры, плоский корпус с тонкими краями, а также сохранение тех же портов и цветов. В отношении автономности заявлена продолжительность работы до 18 часов без подзарядки.

Игры становятся еще лучше на MacBook Air с M3 (фото: Apple)

Стоимость

Цены на 13-дюймовый MacBook Air с M3 начинаются от 1 099 долларов (42 150 тысяч гривен), а 15-дюймовой - от 1 299 долларов (49 800 гривен). Заказать новинки в США уже можно, а поставки начнутся 8 марта.

У нас также есть материал про аксессуар от Apple, который стал одним из худших в истории компании.

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