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Apple навсегда попрощается с культовой функцией iPhone, которая была с нами 18 лет

Легендарная функция iPhone уходит в прошлое (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Apple планирует анонсировать новый iPhone SE уже на этой неделе, и устройство, вероятно, получит полноэкранный дизайн с Face ID вместо кнопки "Домой" с Touch ID. Это означает, что компания впервые с момента выхода оригинального iPhone перестанет выпускать новые модели с кнопкой "Домой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Кнопка "Домой" дебютировала в 2007 году, а в 2012 году с выходом iPhone 5s получила поддержку сканера отпечатков пальцев Touch ID. Apple начала постепенно отказываться от нее после появления Face ID в iPhone X в 2017 году. 

Ожидается, что новый iPhone SE получит сочетание характеристик iPhone 14 и iPhone 16. По слухам, среди его спецификаций - 6,1-дюймовый OLED-дисплей, порт USB-C, одиночная 48-мегапиксельная основная камера и первый 5G-модем, разработанный Apple.  

Также сообщается, что устройство будет оснащено чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит ему поддерживать функции Apple Intelligence. 

Текущий iPhone SE напоминает iPhone 8 и обладает устаревшими элементами, такими как кнопка "Домой", разъем Lightning и толстые рамки вокруг экрана. 

iPhone 5s Home Button (фото: Wikimedia)

Напомним, что iPhone SE 4 впервые засветился на "живых" фотографиях.

А еще у нас есть материал о том, как изменятся размеры iPhone в 2025 году.

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