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iPhone SE 4 впервые засветился на "живых" фотографиях

Понедельник 27 января 2025 16:15
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iPhone SE 4 впервые засветился на "живых" фотографиях Появились первые фото будущего iPhone SE 4 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Известный инсайдер Majin Bu поделился на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) реальными фотографиями iPhone SE 4, который, по слухам, может получить название iPhone 16E.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Как и в предыдущих моделях iPhone SE, на задней панели есть только одна камера. Однако, похоже, это первый SE, который получил порт USB-C - теперь это обязательное требование для продажи телефона в ЕС.

Самым большим сюрпризом стало то, что телефон оснащен старым дисплеем с вырезом, а не дизайном Dynamic Island, который, как ранее утверждал инсайдер Эван Бласс, должен был появиться в этой модели.

Это сложно разглядеть на видео, но расположение фронтальной камеры чуть левее центра соответствует вырезу iPhone 14. Кроме того, сам автор публикации подтвердил в комментариях, что у устройства есть вырез.

iPhone SE 4 впервые засветился на &quot;живых&quot; фотографияхiPhone SE 4 впервые засветился на &quot;живых&quot; фотографияхiPhone SE 4 впервые засветился на &quot;живых&quot; фотографияхiPhone SE 4 (фото: The Verge)

Это не первый взгляд на новый SE, но самый четкий. Две недели назад Сонни Диксон поделился двумя фотографиями похожих макетов SE 4, которые затем выставил на продажу.

Ожидается, что SE 4 получит OLED-дисплей, а также достаточно оперативной памяти для поддержки функций Apple Intelligence. Согласно слухам, запуск устройства может состояться в марте или апреле, что логично - SE 3 был представлен в марте 2022 года.

Напомним, что iPhone SE 4 угрожает Android-смартфонам среднего класса уникальной функцией.

А еще у нас есть материал о том, каким станет самый доступный смартфон iPhone SE 4 в 2025 году.

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