iPhone SE 4 впервые засветился на "живых" фотографиях

Как и в предыдущих моделях iPhone SE, на задней панели есть только одна камера. Однако, похоже, это первый SE, который получил порт USB-C - теперь это обязательное требование для продажи телефона в ЕС.

Самым большим сюрпризом стало то, что телефон оснащен старым дисплеем с вырезом, а не дизайном Dynamic Island, который, как ранее утверждал инсайдер Эван Бласс, должен был появиться в этой модели.

Это сложно разглядеть на видео, но расположение фронтальной камеры чуть левее центра соответствует вырезу iPhone 14. Кроме того, сам автор публикации подтвердил в комментариях, что у устройства есть вырез.

iPhone SE 4 (фото: The Verge)

Это не первый взгляд на новый SE, но самый четкий. Две недели назад Сонни Диксон поделился двумя фотографиями похожих макетов SE 4, которые затем выставил на продажу.

Ожидается, что SE 4 получит OLED-дисплей, а также достаточно оперативной памяти для поддержки функций Apple Intelligence. Согласно слухам, запуск устройства может состояться в марте или апреле, что логично - SE 3 был представлен в марте 2022 года.

