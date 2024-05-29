Apple наконец-то выпустит MacBook Pro с OLED-дисплеем: названа дата

Что ожидает OLED-дисплеи в ближайшие годы

Согласно долгосрочному прогнозу спроса на дисплеи от Omdia, потребность на OLED-дисплеи в мобильных устройствах вырастет на 37 процентов с 2023 по 2031 год. Этот значительный рост отражает серьезный сдвиг, так как многие технологические компании, включая Apple, все чаще используют OLED-панели в своих премиальных ноутбуках и планшетах.

Рики Парк, старший ведущий аналитик в области исследований дисплеев в Omdia, сказал: "С высокой вероятностью Apple интегрирует OLED в модели MacBook Pro уже к 2026 году. Этот шаг может вызвать значительный всплеск спроса на OLED в сегменте ноутбуков, который может достичь более 60 миллионов единиц к 2031 году".

Как может выглядеть ноутбук с OLED-дисплеем (фото: NotebookCheck)

Почему OLED-дисплеи считаются лучшими сегодня

OLED-панели могут индивидуально управлять каждым пикселем, что приводит к более точной передаче цветов и более глубоким черным тонам по сравнению с другими распространенными технологиями дисплеев. Они также обеспечивают лучший контраст, более быстрое время отклика, лучшие углы обзора и большую гибкость в дизайне.

OLED-дисплеи и Apple

Ожидается, что переход Apple на OLED-дисплеи в iPad Pro впервые утроит спрос на OLED-планшеты в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что компания внедрит технологию OLED-дисплеев в большинство своих моделей планшетов, включая iPad mini и iPad Air.

Это решение, как ожидается, повлияет на стратегии конкурентов по использованию OLED и приведет к тому, что спрос на такие планшеты превысит 30 миллионов единиц к 2029 году.